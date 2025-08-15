Venäläistähti hermostui kohtelustaan – raju purkaus

Venäläinen tennistähti Anna Kalinskaja hermostui kisajärjestäjille Cincinnatin huipputurnauksessa.

Maailmanlistalla sijalla 34 olevan Kalinskajan pelit ovat sujuneet Cincinnatin WTA 1000 -turnauksessa oivallisesti. Venäläinen raivasi tiensä jo puoliväieriin, kun hän kaatoi toisen venäläispelaajan Ekaterina Alexandrovan kolmessa erässä.

Seuraavana eteen tulee kivikova haaste, kun Kalinskaja haastaa maailmanlistan kolmosen, kesällä Wimbledonin mestaruutta juhlineen puolalaisen Iga Swiatekin.

Lue myös: Jannik Sinner ylsi hurjaan merkkipaaluun

Swiatek-kohtaaisen alla Kalinskaja suomi voimakkaasti kisajärjestäjää ja kattojärjestö WTA:ta kaksikon ottelun varhaisen alkamisajankohdan vuoksi.

– Miten WTA ja turnausjärjestäjät olettavat urheilijoiden olevan parhaimmillaan, kun aikataulut ovat näin epäreiluja? Kalinskaja tykitti Instagramin tarinoissaan.

Kalinskaja kertoo päässeensä majapaikkaansa Alexandrovaa vastaan käydyn ottelun jälkeen vasta kello 2.40 aamuyöllä torstaina. Nukkumaan tähtipelaaja pääsi kertomansa mukaan vasta neljältä.

– Nukuin vähän ja tulin harjoituskentälle. Sitten huominen (perjantain) otteluni laitettiin pelattavaksi kello 11 aamupäivällä. Miten turnausjärjestäjät ja WTA olettavat minun palautuvan, kun joudun koko ajan muuttamaan unirytmiäni? Se (uni) on yksi tärkeimmistä asioista palautumisessa, Kalinskaja tykitti.

– Vaikuttaa hieman yksipuoliselta.

Kalinskajan ja Swiatekin välisen ottelun voittaja kohta välierässä voittajan ottelusta Aryna Sabalenka–Elena Rybakina.