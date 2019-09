Raakel Lignellin kolumni: Vain klikkauksilla on väliä?

Lista on loputon.

Huomioarvo on taattu. Vastentahtoisesti, mutta kuitenkin.

Liian monimutkaista

Koska monivaiheinen "minimi-hoito" tuntuu vaan ylivoimaiselta, päätyy jättämään asian sikseen. Olkoon. Liian monimutkaista. Ei jaksa. Elämässä on riittämiin velvollisuuksia ja oikeita "pakko hoitaa" -hommia.

Ei riitä mihinkään

Näin taitaa ihminen toimia aika monen asian suhteen kuvitellessaan, että on jokin normisto, johon on yllettävä. Mutta se "normaali" tai "tee edes tämä" on niin kaukana oman arjen tai sietokyvyn piiristä, ettei jaksa yrittää siihen suuntaankaan.