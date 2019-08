Raakel Lignellin kolumni: Mökkielämä on ihanaa, mutta nyt jatkuva nyssyköiden keräily ja pakkailu alkaa jo salakavalasti vähän ahdistaa

Suomessa on tilastokeskuksen mukaan reilut puoli miljoonaa kesämökkiä, joissa käy säännöllisesti 2,4 miljoonaa mökkeilijää. Lämmön helliessä 25 prosenttia viettää mökillä koko kesälomansa, säästä riippumatta.

Osalle mökkeily on työleiri, osalle rauhan ja laiskottelun tyyssija. Kaikille se on katko arjesta: kodin, työn ja rutiinien jättämistä kotioven sulkeuduttua. Tai viimeistään ajomatkalla, joka keskimäärin on edestakaisin 200 kilometriä.