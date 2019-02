Raakel Lignellin kolumni: Mihin katosi taiteilijan tuska? Ennen helppoheikit löysi torilta, nyt he pursuavat olohuoneeseemme avattuamme television

Naaman kulumista pelättiin kuin ruttoa



Pikkuhiljaa asenneilmasto lauhtui. Syntyi lentävä lause: "Itken matkalla pankkiautomaatille." Eli on ok tehdä työtehtävä, jota ei voi parhaalla tahdollakaan nimittää taiteellisesti tai muutenkaan mielekkääksi, mutta jolla maksaa laskut. Eli tehdään pois vaan eikä mietitä. Ei ole varaa nirsoilla.

Nyt näkyvyys korvaa laadun

Missä olemme nyt? "More is more"-maailmassa. Mitä enemmän naama näkyy, sen enemmän se näkyy. Se pelätty "huoraaminen" onkin yhtäkkiä edellytys menestykselle.

Nyt moni ajattelee, että kolumnistilta menee puurot ja vellit sekaisin. Että aina on ollut viihdettä ja sitten sitä vakavasti otettavaa taidetta, korkeakulttuuria, josta mattimeikäläiset ei ymmärrä höykäsen pöläystä. Että kulttuuri käsittää molemmat.

Totta. Ja hyvä niin. Laadukas viihde on arvokasta. Naurun avulla voi käsitellä tärkeitä, kipeitäkin asioita. Mutta valitettavasti kaikkialta tunkeva luokaton wannabe-pikakulttuuri on ajallemme ominaista.

Kiireellä ja vasurilla tulee helppoheikkejä

Kiinnostavaa on myös seurata, mitä termistöä käytetään ja missä yhteyksissä. Kun omassa nuoruudessani käytettiin adjektiiveja rohkea, voimakas, inspiroiva, puhuttiin ihmisen karismasta, joka oli väkevöitynyt ominaislaatuunsa tekemisen ja taistelun kautta. Nyt samaisiin adjektiiveihin törmää somen kehopositiivisuutta nostattavissa kuvissa.

Koska normaaleista asioista, kuten selluliitista ja vatsakummusta on tullut mittari rohkeudelle? Sinänsä on tervettä, että halutaan purkaa keinotekoiset ja sairastuttavat kriteerit siitä, millainen keho on hyväksyttävä. Mutta samalla vahvistetaan ongelmallista asetelmaa, jossa rohkeus liitetään ulkomuotoon ja laatu näkyvyyteen.