Kommentti: Levyraadin paluu on mahtava asia uudelle kotimaiselle musiikille – miksi?

Levyraati. Mitä mahtavin teema illanistujaisille ystävien kanssa! Se on myös television musiikkiviihdeohjelma, jonka juuret menevät niinkin pitkälle kuin 63 vuoden päähän.

Palataan hetkeksi juurille: mistä koko Levyraadissa on kyse?

Alun perin yhdysvaltalaiseen formaattiin pohjautuvassa ohjelmassa on juontaja ja neljästä tai viidestä jäsenestä koostuva raati, jonka tehtävänä on arvioida uutta musiikkia .

Ohjelman alkuaikoina musiikkiesitysten soidessa tv-ruudussa saatettiin näyttää soittimessa pyörivää vinyylilevyä, raatilaisten ilmeitä sekä valokuvia esiintyjästä. Myöhemmin Levyraatia varten kuvattiin esityksiä ja näytettiin niitä. 1980-luvulta asti ohjelmassa on nähty arvioitavien kappaleiden musiikkivideoita.

Levyraadin ensimmäinen juontaja oli jazzin ystävänä tunnettu Jaakko Jahnukainen , joka kutsui esimerkiksi The Beatlesin kappaleita mölinäksi ja arvioi syyn iskelmämusiikin suosioon olevan yleisön huono maku.

Ei tarvetta tuttujen nimien asemanpönkitykselle

Avausjaksossa raadin arvioitavaksi pääsevät Amorphis-kitaristi Tomi Koivusaaren sooloprojekti Bjørkø solistivieraanaan Ismo Alanko , Satin Circus -yhtyeessä rumpuja soittanut ja soolourallaan menestynyt Olli Halonen , 1980-lukulaisilla syntytetisaattoreilla säestettyä latinankielistä laulantaa esittävä Thomas Ignatius , Tiktok-tähdeksi noussut Neea River sekä laulaja-lauluntekijä Anna Inginmaan ja Ylen musiikkitoimittajanakin tunnetun Pekka Laineen johtaman The Hypnomenin yhteisprojekti Inginmaa/Hypnomen.

Suurelle yleisölle tutuimmat nimet edellä mainituista lienevät Ismo Alanko, joka ei ole mukana omalla kappaleellaan vaan vierailijana toisen artistin kappaleella, ja useamman radiohitin saavuttanut Olli Halonen. Avausjaksossa on mukana pelkästään kotimaisia artisteja, mutta myös kansainvälisiä nimiä on luvassa.

Tämähän on aivan mahtavaa! Levyraadin ei pidäkään toimia pelkästään jo suosionsa vakiinnuttaneiden nimien asemanpönkitysfoorumina, vaan uusiakin kotimaisia ja ulkomaisia nimiä sadoilletuhansille suomalaisille esittelevänä musiikkiviihdeohjelmana.

Television prime time -viihdeohjelmissa, joissa musiikki on tärkeässä roolissa, kuullaan pääsääntöisesti jo takavuosilta tunnettua musiikkia studiobändin esittämänä. On upeaa, jos yhdessä viikonlopun prime time -ohjelmassa pääosassa on uusi musiikki.