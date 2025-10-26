



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Raahen raaka Halloween-murha: Nuori uhri pelasti perheensä naamiotappajalta 12:47 VIDEO: Näin poliisi selvitti Raahen Halloween-murhan. Julkaistu 21 minuuttia sitten Pekka Lehtinen pekka.lehtinen@mtv.fi Raahen Halloween-murhan lokakuussa 2022 tehnyt 19-vuotias mies oli pukeutunut Halloween-kauhuelokuvasarjan fiktiiviseksi sarjamurhaajaksi Michael Myersiksi. Mies surmasi kymmenillä veitseniskuilla tutun 17-vuotiaan pojan tämän kotitalon pihalla. Tekijän tarkoituksena oli tappaa koko perhe. Erityisen raa´an ja julman henkirikoksen yksityiskohdat alkoivat selvitä Halloween-viikonlopun alla perjantaina 28.lokakuuta aamuyöllä, kun Raahen poliisitalon etuovelle ilmaantui mies ja näyttäytyi valvontakameroihin. – Poliisiaseman vartija ilmoitti partiolle, että etuovelle tullut mies jätti siihen jotain tavaraa, heilui veitsen kanssa ja poistui paikalta, jutun päätutkija, rikosylikonstaapeli Miika Kuvaja kertoi Rikospaikan haastattelussa. Mies oli tullut poliisitalon eteen polkupyörällä ja myös poistui sillä. Partio tapasi miehen lähes heti Raahen keskustassa. – Hän kertoi, että on tappanut miehen tässä lähistöllä. Siitä se lähti purkautumaan. Kylmäävä löytö repusta Tekijä puhui poliisille rauhallisesti, kenet hän oli tappanut ja myös tekopaikan, joka oli haja-asutusalueella sijainnut omakotitalo. Poliisitalolle hän oli tullut aikeissa saada apua saamaansa vammaan, ei varsinaisesti vielä antautumaan. Poliisi tutki miehen etuovelle jättämän repun sisällön. – Siellä oli lateksinaamio, sellainen Halloween-elokuvien päähahmon Michael Myersin naamari, kaksi leipäveistä ja juomapullo. Tekopaikalle lähtenyt partio havaitsi omakotitalon pihalla autojen välissä kuolleen nuoren miehen. Poliisi meni talon sisälle herättämään perheen, jolla ei ollut aavistustakaan, mitä pihalla oli aiemmin yöllä tapahtunut. Henkirikoksen uhri oli perheeseen kuulunut 17-vuotias poika. – Uhrissa oli teräasevammoja, kymmeniä teräaseen iskuja. Myöhäisemmässä vaiheessa todettiin, että yksi isku oli muun muassa lävistänyt sydämen. – Kaulalla oli lisäksi viiltohaavaa. Tekijä oli ehkä yrittänyt katkaista uhrin kaulaa, Kuvaja sanoi. Poliisi tutki tapausta tekotavan poikkeuksellisen raakuuden ja julmuuden takia heti murhana.





– Poliisipartio teki todella laadukkaat alkutoimet ja puhutti epäillyn videolle. Hän kertoi yksityiskohtaisesti, miten oli teon tehnyt ja suunnitellut sitä.

Väijyi tunnin pihalla

Epäilty oli pyöräillyt Raahen keskustasta omalta asunnoltaan tekopaikalle noin 15 kilometrin matkan ja tallentui matkalla kauppaliikkeen valvontakameroihin.

– Hän itse kertoi kuulusteluissa, miten oli varustautunut tekoa varten. Oli naamari, veitset ja haalari.

– Hänen ajatuksenaan oli, että hän menee talon sisälle ja viiltää kaikilta kurkun auki, Kuvaja kertoi.

Talon ovet olivat kuitenkin lukossa ja 19-vuotias mietti vaihtoehtoisia toimintamalleja. Hän odotti talon pihalla noin tunnin ja seurasi taloa.

Tämän jälkeen hän kertomansa mukaan kyllästyi ja väsyi odottamiseen, koska takana oli jo pitkä pyöräilymatka.

– Hän otti kirveen piharakennuksesta ja tarkoitus oli rikkoa talon ikkunat ja mennä sisään asuntoon.

Suunnitelma keskeytyi ja tilanne muuttui hetkessä dramaattisesti ja traagisesti.

– Hän kertoi, että kirves oli ollut jo lyöntiasennossa, kunnes hän kuuli, että talon pihaan tuli auto. Hän kertoi tunnistaneensa tulijan entuudestaan tuntemakseen pojaksi ja päätyi siihen, että tappaa hänet.

Tekijä hiipi autojen varjosta kohti poikaa ja pojan käännyttyä löi tätä ensimmäisen kerran kylkeen. Tämä isku oli todennäköisesti se, joka lävisti sydämen

Poika oli ehtinyt reagoida tilanteeseen ennen teräaseen iskuja, mutta ei tunnistanut tekijää tämän Halloween-naamarin takia.

Raaka teko kesti noin minuutin tai jopa minuutteja.

– Hän oli suunnitellut sen niin, että hän tappaa tämän pojan ja jatkaa sitten suunniteltua tekoaan ja tappaa talossa olevat ihmiset.

Viha kohdistui koko perheeseen

19-vuotias kertoi, että oli kuvitellut leipäveitsellä tappamisen helpoksi ja kevyeksi.

Uhri kuitenkin pystyi taistelemaan jonkin aikaa vastaan ja sai potkaistua tekijää niin, että tälle tuli reiteen vamma.

19-vuotias raahasi uhria teon aikana sivummalle pihassa ja jatkoi vielä sielläkin teräaseen iskuja.

– Itse hän totesi niin, että se vamma siinä reidessä plus se, että teko itsessään oli fyysisesti kuormittavampi kuin hän oli ajatellut, vaikutti siihen, että hän lähti pois eikä toteuttanut suunnitelmaansa loppuun, Kuvaja sanoi.

Yksi perheenjäsenistä oli havahtunut yöllä siihen, että pihalta kuului naurua. Havainto sopi tekoaikaan ja saattoi hyvinkin olla tekijän naurua tai sitten mahdollisesti unta.

– Hän ei kiinnittänyt siihen enempää huomiota ja oli alkanut uudelleen nukkumaan.

Perhe oli entuudestaan tuttu tekijälle, jolla oli ollut perheen lasten kanssa peliryhmä. Teon motiivi kumpusi sieltä.

Viha kohdistui koko perheeseen.

– Tekijä koki, että hänet olisi jätetty jossain vaiheessa peliporukan ulkopuolelle ja syrjäytetty. Siitä tuli kaunaa perhettä kohtaan ja perheeseen kuuluvia lapsia kohtaan.

– Toisaalta he taas kertoivat, että tekijä itse eristäytyi ja muuttui sulkeutuneeksi.

Taustalla itsetuhoisuutta

19-vuotias oli suunnitellut veritekoaan kuukausia.

– Hän oli sinä aikana ostanut verkkokaupasta naamarin, haalarin sekä 3 viikkoa ennen tekoa Raahen Prismasta veitset.

– Teon hän oli ajatellut toteuttaa Halloween-päivänä maanantaina, mutta ei jaksanut odottaa ja toteutti sen vähän aikaisemmin.

19-vuotias oli aiemmin samana vuonna yrittänyt itsemurhaa. Hän oli ilmoittanut hätäkeskukseen olevansa itsetuhoinen ja aikeissa hypätä Raahen keskustassa talon katolta alas.

Poliisi oli saanut hänet puhumalla katolta pois. Tämän jälkeen hän meni hoitojaksolle Oulaskankaan sairaalaan.

Sairaalassa hän oli kertomansa mukaan tuonut ilmi haluaan tappaa ihmisiä. Halloween-kauhuelokuvasarjan hän oli katsonut monta kertaa.

– Sitä kautta valikoitui, että hän halusi pukeutua Michael Myersiksi ja toteuttaa teon, kuten Myers elokuvissa.

Päätutkijalle mieleen jäi, kuinka tunteettomasti 19-vuotias teostaan puhui.

– Huomasin kuulusteluissa itsekin, että kyse oli henkilöstä, joka on sairas ja tarvitsee hoitoa.

Oulun käräjäoikeus määräsi 19-vuotiaan raahelaismiehen psykiatriseen hoitoon syyntakeettomana tehdystä murhasta ja viidestä murhan yrityksestä.

Teko oli oikeuden mukaan tehty vakaasti harkiten ja se oli erityisen raaka ja julma.

Perheelle tapahtumat olivat tietysti äärimmäisen järkyttävät.

– He ajattelivat asiaa niin, että uhriksi joutunut poika pelasti muun perheen.