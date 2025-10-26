Raahen Halloween-murhan lokakuussa 2022 tehnyt 19-vuotias mies oli pukeutunut Halloween-kauhuelokuvasarjan fiktiiviseksi sarjamurhaajaksi Michael Myersiksi.
Mies surmasi kymmenillä veitseniskuilla tutun 17-vuotiaan pojan tämän kotitalon pihalla. Tekijän tarkoituksena oli tappaa koko perhe.
Erityisen raa´an ja julman henkirikoksen yksityiskohdat alkoivat selvitä Halloween-viikonlopun alla perjantaina 28.lokakuuta aamuyöllä, kun Raahen poliisitalon etuovelle ilmaantui mies ja näyttäytyi valvontakameroihin.
– Poliisiaseman vartija ilmoitti partiolle, että etuovelle tullut mies jätti siihen jotain tavaraa, heilui veitsen kanssa ja poistui paikalta, jutun päätutkija, rikosylikonstaapeli Miika Kuvaja kertoi Rikospaikan haastattelussa.
Mies oli tullut poliisitalon eteen polkupyörällä ja myös poistui sillä. Partio tapasi miehen lähes heti Raahen keskustassa.
– Hän kertoi, että on tappanut miehen tässä lähistöllä. Siitä se lähti purkautumaan.
Kylmäävä löytö repusta
Tekijä puhui poliisille rauhallisesti, kenet hän oli tappanut ja myös tekopaikan, joka oli haja-asutusalueella sijainnut omakotitalo.
Poliisitalolle hän oli tullut aikeissa saada apua saamaansa vammaan, ei varsinaisesti vielä antautumaan.
Poliisi tutki miehen etuovelle jättämän repun sisällön.
– Siellä oli lateksinaamio, sellainen Halloween-elokuvien päähahmon Michael Myersin naamari, kaksi leipäveistä ja juomapullo.
Tekopaikalle lähtenyt partio havaitsi omakotitalon pihalla autojen välissä kuolleen nuoren miehen.
Poliisi meni talon sisälle herättämään perheen, jolla ei ollut aavistustakaan, mitä pihalla oli aiemmin yöllä tapahtunut.
Henkirikoksen uhri oli perheeseen kuulunut 17-vuotias poika.
– Uhrissa oli teräasevammoja, kymmeniä teräaseen iskuja. Myöhäisemmässä vaiheessa todettiin, että yksi isku oli muun muassa lävistänyt sydämen.
– Kaulalla oli lisäksi viiltohaavaa. Tekijä oli ehkä yrittänyt katkaista uhrin kaulaa, Kuvaja sanoi.
Poliisi tutki tapausta tekotavan poikkeuksellisen raakuuden ja julmuuden takia heti murhana.