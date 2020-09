Kuopion koulusurmaajan äiti ei voinut kuvitellakaan poikaansa ase kädessä – illalla soitettu puhelu paljasti totuuden verityön tekijästä

Useita ammattikoulun opiskelijoita ja opettajaa miekalla haavoittanut 26-vuotias Joel Marin vastaa syytteisiin muun muassa murhasta ja 20 murhan yrityksestä. Marin on myöntänyt syyllisyytensä. Hänelle haetaan elinkautista vankeusrangaistusta. Puolustuksen mukaan Marin oli tekojen aikaan alentuneesti syyntakeinen.

Surmaaja oli iskua edeltävänä viikonloppuna viettänyt aikaa äitinsä kodissa. Äidin kertomasta ilmenee, että he olivat käyneet keskustelua muun muassa Marinin terapiasuhteen pättymisestä.

Tappamisajatuksia vuosien ajan

– Se tuntui epäreilulta, että minulla on asiat huonommin kuin muilla ja se ei ole oikein. Koulusurma-ajatukset antoivat jotenkin sellaista voimaa, että joku tarkoitus on elämällä, vaikka se on aika vääränlainen tapa käyttää elämän lahjaa.