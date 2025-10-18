Kunnallispoliitikko Paula Björkqvist joutui aviomiehensä murhaamaksi perheen kotona Jämsässä heinäkuussa 2006.

Jarmo Björkqvist puukotti vaimoaan lähes 70 kertaa. Avioparin kaksivuotias tytär oli vieressä, kun isä murhasi äidin lastenhuoneessa.

Pariskunnan avioliitossa oli ollut jo pitkään vaikeuksia. Tuttavien mukaan mies oli ollut pitkään alistava ja väkivaltainen, ja hänellä oli henkinen yliote vaimostaan. Hän oli onnistunut tuhoamaan vaimonsa itsetunnon ja eristämään tämän monista ystävistään.

Avioerohakemus oli tehty, mutta sitä ei ollut jätetty.

Viikkoa ennen murhaa avioliitto oli kariutumassa lopullisesti. Äiti ja pieni tytär olivat lähteneet kotitalosta, mutta he palasivat sittemmin takaisin.

Henkirikos tapahtui pienen tytön syntymäpäiväjuhlien jälkeisenä yönä.

Uhrille aiheutui iskuista pisto- ja viiltohaavoja, ja hän kuoli runsaaseen verenvuotoon.

Henkirikoksen jälkeen Jarmo oli vahingoittanut myös itseään. Hän kirjoitti omalla verellään lastenhuoneen seinälle "rakasta perhettäsi".

Valehteli ulkopuolisesta tekijästä

Poliisit saapuivat paikalle aamuyöllä 18. heinäkuuta, kun naapurit olivat kuulleet avunhuutoja.

Verinen Jarmo otettiin kiinni vaimonsa päältä. Hänen pelastamiseksi ei voitu tehdä enää mitään. Lattialla oli kaksi veistä. Pieni tyttö makasi huoneensa pöydän alla.

Aluksi Jarmo väitti, että taloon oli tullut ulkopuolinen murhaaja. Hän oli teon aikana rikkonut yhden talon ikkunoistakin, jotta olisi näyttänyt siltä, että joku olisi murtautunut sisään.

Paikkatutkinnassa ei kuitenkaan löytynyt mitään jälkiä ulkopuolisesta tekijästä.

Mielentilatutkimuksen mukaan Björkqvist todettiin syyntakeiseksi, eli hän ymmärsi, mitä teki.

Björkqvist itse myönsi tapon, mutta kiisti murhan.

Jämsän käräjäoikeus tuomitsi Jarmo Björkqvistin elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta toukokuussa 2007. Vaasan hovioikeus piti käräjäoikeuden tuomion ennallaan eikä korkein oikeus myöntänyt hänelle valituslupaa.

Jarmo Björkqvist pääsi ehdonalaiseen vapauteen heinäkuussa 2020. Hän istui vankilassa 14 vuotta.

Katso yllä olevalta videolta Rikospaikan juttu Paula Björkqvistin murhasta.