MTV tapasi Arin, joka kaahasi kuuden yli, yksi kuoli: "Perisyntini on mania, se sotkee aina kaiken"

Vanhan Vaasan sairaalassa on noin 90 oikeuspsykiatrista potilasta, eli henkilöä, joka on tehnyt rikoksen syyntakeettomana. Pääosin heidän taustallaan on vakavia väkivaltarikoksia.

Rikospaikka pääsi harvinaiselle vierailulle valtion mielisairaalaan. Vanhan Vaasan sairaalassa Rikospaikka tapasi kaksi potilasta, jotka kertovat hoidostaan ja rikoksistaan. Toinen heistä on Helsingin Lönnrotinkadulla heinäkuussa 2017 autollaan kaahannut Ari Hyppölä. Hän ajoi kuuden ihmisen päälle, joista yksi kuoli.

Helsingin hovioikeus katsoi miehen syylliseksi murhaan ja viiteen tapon yritykseen. Mielentilatutkimuksessa hänet todettiin kuitenkin syyntakeettomaksi, joten hänet passitettiin hoitoon.

Hyppölä on ollut pian kahdeksan vuotta hoidossa valtion mielisairaalassa. Hänen diagnoosinsa on skitsoaffektiivisen häiriön maaninen muoto.

– Minun perisyntini on mania. Se sotkee aina kaiken. Kun mania iskee päälle, se on täysin irrationaalista kohtaamista, hän kuvailee Rikospaikan haastattelussa.

Lääkehoito erittäin tärkeää

Hyppölä on syyllistynyt useampiin rikoksiin ja ne ovat tapahtuneet aina maniavaiheessa. Hän ei ole tehnyt rikoksia ollessaan selvinpäin ja järjissään.

Yliajon lisäksi Hyppölä on syyllistynyt tuhopolttoon, kun hän sytytti tuleen isänsä kotitalon. Tuolloin hänet passitettiin ensimmäisen kerran pakkohoitoon.

Hyppölä kertoo syyllistyneensä rikoksiin hetkinä, jolloin hän on voinut erittäin huonosti. Nyt hänen lääkityksensä on kohdallaan ja hän kertoo voivansa sen ansiosta hyvin. Hyppölä on sitoutunut lääkehoitoonsa ja kokee sen tärkeäksi.

– Olen todella tyytyväinen lääkitykseeni nyt. Elämäni tärkein asia on jatkuvuus. Jatkuvuutta ei ole, jos joudun koko ajan pelkäämään milloin sairastun. Nyt kun lääkitys on kunnossa, voin suunnitella asioita ja elää hyvin sen kanssa. En missään tapauksessa halua olla käyttämättä lääkkeitä.

Isänsä talon polttamiseen johtaneet syyt Hyppölä ymmärtää paremmin kuin yliajon, josta hän on äärimmäisen pahoillaan.

– Tämä yliajo kohdistui ihmisiin, jotka eivät ole tehneet minulle mitään pahaa. He ovat täysin neutraaleja ihmisiä. Jos jotain pitäisi poistaa elämästäni, niin sen talon polton voisi poistaa, mutta tämä yliajo menee yli kaiken, hän sanoo pahoitellen.

Katso Hyppölän ja toisen potilaan koko haastattelu videolta. Syyntakeettomat - juttu esitetään illalla Rikospaikassa