Puolueet iskevät hampaansa rasismitiedonantoon – Orpon hallituksen jatko ratkeaa perjantaina

Epäluottamuslauseita on tällä tietoa luvassa. Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi viime perjantaina heti valintansa jälkeen, että hallitus ei ole pystynyt tekemään yksiselitteisen selvää pesäeroa rasismiin.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sen sijaan sanoi viime viikolla, että hallituksen tiedonanto on riittävän hyvä eikä keskusta aio äänestää hallituksen luottamusta vastaan.

Hallituspuolueista erityisesti RKP on kipuillut julki tulleiden perussuomalaisten ministereiden rasististen kirjoitusten vuoksi. Puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson on tiedonannon valmistumisen jälkeen sanonut lähtevänsä siitä, että hallituksen linjan pitää olla myös eduskuntaryhmän linja ja että tiedonantoa seuraavissa luottamusäänestyksissä myös RKP tukee hallitusta. Puolueen kansanedustajista kriittisin on ollut Eva Biaudet.