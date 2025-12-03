Federica Mogherini ja kaksi muuta otettiin kiinni eilen. Heidät vapautettiin odottamaan syytteiden käsittelyä.
EU-komission entistä varapuheenjohtajaa Federica Mogherinia ja kahta muuta ihmistä vastaan on nostettu petos- ja korruptiosyytteet, kertoo Euroopan syyttäjänvirasto lausunnossaan.
Kolmikko otettiin kiinni eilen. Heidät on sittemmin vapautettu, koska syyttäjän mukaan heidän pakoriskinsä ei ole suuri.
Syyttäjänvirasto kertoi jo aikaisemmin, että etsintöjä Belgiassa tehtiin sekä College of Europe -yliopiston tiloissa Bruggen kaupungissa että Euroopan ulkosuhdehallinnon tiloissa Brysselissä. Tämän lisäksi tapauksessa epäiltyjen henkilöiden asuntoihin tehtiin etsintöjä. Etsinnöistä vastasi Belgian liittovaltion poliisi.
Korruptioepäilyt liittyvät muun muassa EU:n rahoittamaan uransa alussa olevien diplomaattien koulutusohjelmaan, jota Mogherini johtaa.
Viranomaiset epäilevät, että College of Europe on saanut sisäpiiritiedon ansiosta merkittäviä kilpailuetuja tarjouskilpailuissa muihin eurooppalaisiin korkeakouluihin nähden.
Mogherini on toiminut myös EU:n ulkopoliittisena edustajana vuosina 2014–2019.