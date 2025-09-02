HS: Purra kiistää, että hallitus olisi sopinut uudesta rangaistusmenettelystä kansanedustajille

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kiistää, että hallitus olisi sopinut uudesta rangaistusmenettelystä hallituspuolueiden kansanedustajille. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Pääministerin, kokoomuksen Petteri Orpon mukaan hallituksessa olisi sovittu, että jatkossa hallituspuolueen kansanedustajien mahdollisista rasistisista puheista tulee seuraamuksia.

Helsingin Sanomien mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että muut hallituspuolueet voivat painostaa perussuomalaisten eduskuntaryhmää rankaisemaan edustajaansa, jos tämä on sanonut jotain rasistiseksi tulkittavaa. Purra kiistää, että tällaisesta olisi sovittu.

