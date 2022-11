Venäjän ex-presidentti Dmitri Medvedev uhkailee länttä toistuvasti ydinaseilla – tämä hänen asemastaan Kremlissä tiedetään nyt

Skandaali, joka rikkoi Obaman ja Putinin välit

Medvedevin presidenttikaudelta on peräisin skandaali, joka aiheutti peruuttamattoman särön tuolloisen Yhdysvaltojen presidentin Barack Obaman ja Vladimir Putinin väleihin.

– Mutta se, että suhtautuiko Medvedev todella positiivisemmin länteen kuin esimerkiksi Putin, se on lähinnä spekulaatiota. Me emme oikeastaan tiedä minkälaisia arvoja ja ajattelua Medvedev edustaa. Hänhän on erinomaisen ristiriitainen hahmo tällä hetkellä.