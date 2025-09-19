Venäjä vaikuttaa kohdistavan Suomeen koordinoitua informaatiokampanjaa, raportoi Ukrainan sotaa seuraava yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW.

ISW viittaa arvioissaan Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin tuoreeseen väitteeseen, jonka mukaan Suomen hallituksen "neutraali julkisivu" on kuoriutunut pois.

Lavrov väitti myös "revansismin" olevan Suomessa nousussa. Lavrov tarkoittaa käytännössä termillä sitä, että Suomesta on tullut Venäjän väitteiden mukaan kostonhaluinen.

Presidentti Vladimir Putinin erityisedustaja Sergei Ivanov väitti torstaina, että Suomen ja Venäjän välisiä suhteita ei käytännössä enää ole eivätkä välit ole paranemassa lähitulevaisuudessakaan.

Ivanovin mukaan syynä on Suomen Nato-jäsenyys ja Suomen toiminta, jossa Suomi "aktiivisesti pyytää itärajansa vahvistamista".

Ivanov väitti myös suomalaisten olevan tyytymättömiä Suomen hallitukseen.

Papukaijat toistavat samaa virttä

Putinin erityisedustajan puheissa venäläisten turistien katoaminen on johtanut alueiden tyhjenemiseen sekä Suomen kaakkoisosien talouden heikkenemiseen.

Ivanov kuuluu Putinin sisäpiiriin ja on toiminut takavuosina muun muassa turvallisuuspalvelu FSB:n apulaisjohtajana, puolustusministerinä, varapääministerinä sekä presidentinhallinnon kansliapäällikkönä.

Ivanov erotettiin presidentinhallinnon kansliapäällikön virasta vuonna 2016, mitä ISW pitää merkkinä siitä, että Ivanov sai käytännössä alennuksen.

Miehen tähti Putinin silmissä vaikuttaa kuitenkin nyt olevan jälleen nousussa, sillä häntä käytetään osana Suomen vastaista informaatiokampanjaa.

Aiemmin myös duuman ulkoasiainkomitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Aleksei Tsepa on väittänyt samaa, ja kertonut Suomen Nato-jäsenyyden lopettaneen venäläisten kiinteistökaupat ja turismin.

Tsepa totesi niin ikään Suomen kärsivän nyt alueiden tyhjenemisestä.

ISW:n mukaan venäläiset uutistoimistot ja valtionmediat ovat toistaneet Lavrovin, Ivanovin ja Tsepan kommentteja, mikä kielii ajatushautomon mukaan siitä, että kyseessä on Kremlistä johdettu kampanja.

Putinin miehet siis toistavat Kremlin isännän mieleistä sanomaa.