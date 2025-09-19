Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina on saavuttanut merkittävää menestystä vastaoperaatioillaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, että Ukrainan joukot toteuttavat parhaillaan vastahyökkäysoperaatioita itäisen Donetskin alueella. Zelenskyi vieraili torstaina etulinjassa Donetskissa.

Torstaina julkaistulla videolla viestipalvelu X:ssä Zelenskyi sanoo, että Ukrainan joukot estävät menestyksekkäästi Venäjää toteuttamasta täysimittaista hyökkäystä alueella.

Hän kertoo tavanneensa sotilaita, jotka taistelevat Dobropillian lähellä alueen takaisinvaltaamiseksi sen jälkeen, kun Venäjän joukot etenivät nopeasti alueella elokuussa.

Zelenskyin mukaan Venäjän tappiot ovat mittavia. Hänen mukaansa pelkästään Pokrovskin alueella on surmattu 1 300 venäläissotilasta. Pokrovsk on ollut taisteluiden keskiössä viime aikoina.

Zelenskyi kertoo, että Ukraina on vallannut takaisin 160 neliökilometriä operaation alusta alkaen. Hän lisäsi, että yli 170 neliökilometriä ja yhdeksän muuta asuinaluetta on puhdistettu miehittäjistä.

– Me torjumme kaikki Venäjän suunnitelmat tuhota valtiomme.

Zelenskyi ei tarkentanut, milloin Ukrainan operaatio alkoi. Hän kuvaili taisteluita koviksi erityisesti Dobropillian, sekä Pokrovskin ympäristöissä.

Zelenskyi kirjoitti aiemmin X:ssä, että Sumyn alueella Venäjän operaatio on epäonnistunut ja Ukrainan joukot aiheuttivat Venäjälle suuria tappioita.

Osittain Venäjän miehittämällä Donetskin alueella käydään edelleen Ukrainan sodan kovimpia taisteluita.

