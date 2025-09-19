Venäjän riveissä sotii Ukrainan tiedustelun mukaan jopa 20 000 kuubalaista sotilasta. Tiedoista uutisoi Euromaidanpress-sivusto. Kyseessä on länsimielinen ukrainalainen uutissivusto, jota julkaisee järjestö. Kuubalaisista on kertonut myös Ukrainan yleisradioyhtiö Suspilne.
Ukrainalaismedioiden mukaan kuubalaisten osallistumisesta sotaan keskusteltiin hiljattain myös Yhdysvaltain kongressissa, jossa järjestettiin turvallisuustilannetta koskeva keskustelu ja tiedonanto.
Esillä olivat sekä Kuuban suora rooli sodassa että Kuuban Venäjälle tarjoama apu pakotteiden kiertämisessä.
Kongressin keskustelun järjesti republikaanien floridalainen edustajainhuoneen jäsen Mario Díaz-Balart. Verkkotapaamiseen osallistui myös muun muassa ukrainalaisia hallinnon jäseniä, kuubalaisia oppositiohahmoja sekä yhdysvaltalaisia poliitikkoja.
Yhdysvaltain suhde Kuubaan on ollut vuosikymmeniä erittäin vaikea, ja kuubalaisten läsnäolo Venäjän sodassa on käytännössä kuin piikki amerikkalaisten lihassa.
Yhdysvalloissa asuu suuri määrä kotimaastaan paenneita kuubalaisia. Sosialistinen Kuuba on amerikkalaisille kuin Mörkö, joka silkalla olemassaolollaan muistuttaa maiden historiasta.
Pieni palkka, köyhälle tarpeen
Keskustelun pääaiheena oli "tuhansien kuubalaisten huolestuttava osallistuminen Ukrainan sotaan Venäjän rinnalla" sekä sen mahdollisesti aiheuttama vaara Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle.
Ukrainan yleisradion mukaan kuubalaisia olisi värvätty sotavuosien aikana Venäjän armeijaan jopa 20 000. Palkkasotilaiden keski-iän kerrotaan olevan 35 vuoden paikkeilla.
20 000 palkkasoturin joukko on koko sodan aikana värvättyjen arvioitu määrä, eli kaikki kuubalaiset eivät suinkaan ole rintamalla yhtä aikaa.
Ukrainalaisten mukaan kuubalaisille maksetaan vain noin 2000 Yhdysvaltain dollarin arvoista kuukausipalkkaa, mikä on kuitenkin köyhän maan kansalaisille merkittävä rahasumma.
Ukrainalaiset kertovat, että vahvistettuja sodassa kaatuneita kuubalaisia on tähän mennessä vain 39, mutta Ukrainan vahvistama kaatuneiden määrä on arvioiden mukaan vain murto-osa todellisista sodan kuubalaiskaatuneista.
Hädässä ystävä tunnetaan…
Kuuba-tapaamisessa esiin nousi myös Venäjän liittolaisten tarjoama epäsuora apu. Kuuba, Kiina, Iran ja Pohjois-Korea auttavat Venäjää kiertämään kansainvälisiä pakotteita.
Tiedustelutietojen mukaan Venäjälle virtaa esimerkiksi tärkeitä mikrosiruja ja muita elektroniikan komponentteja tasaista tahtia. Keskustelussa mainittiin myös, että jopa 60 prosenttia Venäjän tykistön ammuksista tulee Pohjois-Koreasta.
Ukrainalaiset huomauttivat keskustelun osallistujille, että kuubalaiset ovat toiseksi suurin ulkomainen palkkasoturijoukko Venäjän puolella.
Ukrainalaisten tuskaa lisää tieto, jonka mukaan kuubalaisia ja afrikkalaisia sekä muita Venäjän liittolaismaiden kansalaisia koulutetaan sotaan miehitetyllä Krimillä.
