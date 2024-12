Venäjän armeija myöntää ongelman

Venäjällä puolustusministerin puhetta kehuttiin.

Ukrainan Venäjän selustaan tekemät iskut ovat ongelma, myöntää vähintään epäsuorasti Venäjän puolustusministeri Andrei Belousov.

Puolustusministeriölle pitämässään puheessaan Belousov sanoi Venäjän ottaneen käyttöön toimia, joilla pyritään suojelemaan iskujen kohteina olevia ase- ja polttoainevarastoja.

Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi avoimien varastojen hylkääminen, kohteiden naamiointi ja liikkuvien ilmatorjuntaryhmien perustaminen.

Belousovin mukaan tulevaisuudessa on välttämätöntä selvittää, kuinka varastot ja logistiikka järjestetään. Venäjälle tyypilliset suuret varastot tulisi korvata hajautetuilla ja pienemmillä varastoilla.

Puolustusministerin puheenvuoro on huomionarvoinen, sillä Venäjä on aiemmin kertonut hyvin vähän Ukrainan ilmaiskujen aiheuttamista ongelmista. Virallinen Venäjä on pääsääntöisesti keskittynyt vain tiedottamaan, miten monta Ukrainan dronea se on kulloisenkin päivän aikana pudottanut.

Sen sijaan Ukrainan iskujen todistetusti aiheuttamista vahingoista Venäjä on pääsääntöisesti vaiennut. Tietoa Ukrainan selustahyökkäyksistä on siitä huolimatta saatu myös venäläislähteistä, koska varsinkin maassa toimivat Telegram-kanavat ovat toistuvasti julkaisseet tietoa ja kuvia Ukrainan iskujen aiheuttamista tuhoista.

Ukraina on kuluvan vuoden aikana keskittänyt iskujaan Venäjän ase-, ammus- ja polttoainevarastoihin sekä ilmatukikohtiin.

Sodan suurta kuvaa ne eivät ole muuttaneet, sillä Venäjä on edennyt erityisesti Donetskin alueella käytännössä koko vuoden, minkä lisäksi se on kiihdyttänyt ilmaiskujaan ukrainalaiskohteita vastaan erityisesti syksyn aikana.

Belousoville suitsutusta

Useat venäläiset sotakommentaattorit ja sisäpiirilähteet ylistivät Belousovin puhetta, jonka tyylin katsottiin poikenneen edellisen puolustusministerin Sergei Shoigun ulostuloista, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War.

Belousovia kiiteltiin yrityksestä poistaa Venäjän puolustusministeriön byrokraattisia ongelmia ja yleistä tehottomuutta.

Sotakommentaattorit kiinnittivät huomiota myös siihen, ettei Belousov peittele ongelmia vaan vaikuttaa olevan halukas keskustelemaan Venäjän asevoimien ongelmista.

Venäjän presidentti Vladimir Putin eittämättä yrittää tehostaa armeijaansa, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila MTV Uutisille elokuussa.

Uudistustyöllä on kuitenkin rajansa. Näin siksi, että Putin pelkää armeijasta tulevan liian itsenäinen ja tehokas toimija, Lassila katsoo. Sellainen voisi olla uhka Putinille itselleen ja se ei käy.

Jatkuva pelko liian itsenäisiksi tulevista toimijoista on siivittänyt koko Putinin valtakautta, Lassila sanoo.

"Putin ei todellakaan luota"

Taloustieteilijä Belousovin nimitys puolustusministeriksi toukokuussa kuvastaa Lassilan mukaan Venäjän ongelmia. Nimityksellä yritetään ratkoa, hapuillen, kaksi asiaa: Uudistajalle on tilausta, mutta hänen pitää olla Putinille lojaali.

Belousov on vahvasti Putin-mielinen teknokraatti. Hän haikailee Neuvostoliiton kaltaista valtiojohtoista taloutta.

– Hän uskoo, että kun valtio pumppaa rahaa järjestelmään, kaikki ratkeaa, Lassila sanoo.

Belousov on siviilitaustainen puolustusministeri. Lassila pitää mahdollisena, että hänestä tulee uudistusintonsa myötä hyvinkin epäsuosittu armeijassa.

– Se on sotilaiden ministeriö, mutta Putin ei todellakaan luota sellaiseen puolustusministeriöön, jota pelkät armeijan sisältä nousevat henkilöt pyörittäisivät, hän sanoo.

Jussi Lassilan haastattelun voi lukea kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.