Putinin mukaan Moskovan iskun tekivät radikaalit islamistit: "Nyt haluamme tietää, kuka sen tilasi"

Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan Moskovan ammuskelu on terroriteko, jonka tekivät radikaalit islamistit.

Ukrainan hallinto on leimannut väitteet absurdeiksi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron varoitti maanantaina Venäjää yrittämästä hyödyntää hyökkäystä Ukrainan syyttämiseksi. Macronin mukaan se olisi sekä kyynistä että haitallista.

Hänen mukaansa iskun suunnittelijat "toivoivat kylvävänsä paniikkia ja eripuraa yhteiskuntaamme, mutta he kohtasivat yhtenäisyyden ja päättäväisyyden vastustaa tätä pahuutta".

Islamilainen valtio on sanonut olevansa vastuussa iskusta ja Yhdysvallat on julkisesti sanonut uskovansa tähän väitteeseen. Kovan linjan islamistinen taistelijaryhmä on julkaissut kuvamateriaalia, jonka se sanoo olevan kuvamateriaalia verilöylystä.