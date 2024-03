Islamistisia virtauksia: Tällainen maa on Tadzhikistan, josta suuri osa Moskovan iskusta epäillyistä on kotoisin

Noin kymmenen miljoonan asukkaan Tadzhikistan strategisesti tärkeä valtio Keski-Aasiassa. Maa on Afganistanin pohjoinen naapuri, ja Tadzhikistanilla on ollut oma roolinsa Afganistanin levottomassa lähi-historiassa. Afganistanin väestöstä liki neljännes on etnisiä tadzhikkeja ja Tadzhikistan on osallistunut vuonna 2021 uudelleen valtaannousseen taleban-liikkeen vastaiseen aseelliseen toimintaan Afganistanin pohjoisosassa.