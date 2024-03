Neljä ihmistä pidätetty Krasnogorskin terrori-iskusta epäiltyinä

RBK:n mukaan kolme epäillyistä on Tadzhikistanin kansalaisia. Perjantai-illan iskussa Krasnogorskissa Moskovan luoteispuolella kuoli ainakin 137 ihmistä ja haavoittui yli 180. Iskun tekijäksi ilmoittautui terroristijärjestö Isisin haara Isis-K. Venäjä on kuitenkin sivuuttanut järjestön puheissaan ja esittänyt väitteitä iskun Ukraina-kytköksistä .

Kiinniotettuja on väitetysti kidutettu

AFP:n siteeraamien tuomioistuimen asiakirjojen mukaan kaksi epäillyistä on myöntänyt syyllisyytensä. Yksi syytetyistä saapui Meduzan mukaan oikeussaliin pyörätuolissa ja hänen mukanaan oli lääkäreitä. Turvallisuusviranomaisten mukaan hän oli haavoittunut pidätystilanteessa ja hänet oli viety sairaalaan tehohoitoon.



Jos miehet tuomitaan terrorismirikoksista, heidät voidaan tuomita elinkautisiin vankeusrangaistuksiin.



Venäjän turvallisuuspalvelu (FSB) on Meduzan mukaan kertonut, että yhteensä 11 ihmistä on otettu kiinni osana rikostutkintaa. Heidän joukossaan on nyt syytetyt neljä ihmistä, mutta loppujen seitsemän kohtaloa tai tilaa ei ole kerrottu.