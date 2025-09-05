Trump aikoo puhua Putinin kanssa – Kreml: Voidaan järjestää hyvinkin nopeasti

Donald Trump sanoi aikovansa keskustella Venäjän presidentin kanssa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän aikoo puhua Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa piakkoin.

Toimittaja kysyi Trumpilta Washingtonin aikaa torstaina, aikooko yhdysvaltalaispresidentti puhua Putinin kanssa lähitulevaisuudessa. Trump vastasi, että hän aikoo tehdä näin.

Venäjän presidentin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi uutistoimisto Interfaxille, että Vladimir Putinin ja Donald Trumpin mahdollisesta uudesta keskustelusta ei ole vielä tarkempia tietoja.

– Toistaiseksi ei ole mitään sellaisia suunnitelmia, sanoi Peskov ja lisäsi perään, että yhteydenotto voidaan tarvittaessa järjestää "hyvinkin nopeasti".

Puhelu Zelenskyille

Trump oli aiemmin torstaina keskustellut puhelimessa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa. Zelenskyin mukaan kaksikko oli keskustellut Venäjän vastaisista pakotteista sekä Ukrainan ilmatilan turvaamisesta.

Zelenskyi kertoo, että presidentit keskustelivat Ukrainaa tukevien maiden koalition kokouksen jälkeen. Niin kutsuttu halukkaiden koalitio tapasi torstaina Pariisissa. Myös näiden maiden johtajat osallistuivat puheluun.

Zelenskyin mukaan keskustelussa olivat vahvat toimet, joita voidaan käyttää sodan lopettamiseksi. Hän korosti taloudellisten toimien merkitystä.

Ukrainalaispresidentin mukaan puhelussa sovittiin myös yhteydenpidon jatkamisesta.

Valkoisen talon nimettömänä pysytellyt virkamieslähde kertoi uutistoimisto AFP:lle Trumpin sanoneen, että Euroopan maiden tulisi lisätä Kiinan taloudellista painostusta, koska Kiina tukee Venäjän hyökkäyssotaa.