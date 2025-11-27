Kreml haluaa venäläistää Ukrainalta valtaamansa alueet.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut asetuksen venäläisen identiteetin vahvistamisesta miehitetyillä Ukrainan alueilla.

Asiakirjan mukaan vähintään 95 prosentin miehitettyjen alueiden väestöstä on identifioiduttava venäläisiksi vuoteen 2036 mennessä. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Venäjä on julistanut laajamittaisen hyökkäyksen aloittamisen jälkeen liittäneensä itseensä Ukrainan Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporizhzhjan alueet.

Länsimaat ovat tuominneet alueliitokset laittomiksi.

Kremlin mukaan miehitetyillä alueille täytyy juurruttaa venäjän kielen käyttöä ja estää "vihamielisten ulkovaltojen pyrkimyksiä horjuttaa kansojen ja uskontokuntien välisiä suhteita ja aiheuttaa yhteiskunnallista hajaannusta".

Lisäksi täytyy ottaa käyttöön "lisätoimia", joiden avulla vahvisteteen venäläistä kansalaisidentiteettiä miehitetyillä alueilla.

Venäjä linjasi asetuksesta uudessa, kymmenvuotisessa strategiassaan, joka astuu voimaan vuoden alussa.

Kremlin tämän hetkinen strategia kansallisesta politiikasta linjattiin vuonna 2012 ja se on voimassa vuoteen 2025 saakka.

Nykyistä strategiaa on muutettu kahdesti, vuosina 2018 ja 2024.

Uusi strategia on laajempi kuin 37-kohtainen edeltäjänsä, myös tavoitelukujen ja odotettujen tulosten osalta.

10:22 Eurooppa siirtyy oikealle – riittääkö Ukrainalle tukea?

Venäjän pitkän ajan tavoite

Putin on pitkään kyseenalaistanut ukrainalaisten kansallisidentiteetin. Kreml katsookin Ukrainan ja ukrainalaisten ainakin propagandassaan olevan osa Venäjää ja niin sanottua venäläistä maailmaa.

Miehitetyillä alueilla on jonkin verran aitoa Venäjä-mielisyyttä, sillä Ukrainalla ja Venäjällä on pitkät historialliset suhteet, minkä lisäksi monet ukrainalaiset puhuvat ukrainan lisäksi venäjää.

Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen jälkeen ukrainalaisten sympatiat Venäjää kohtaan ovat kuitenkin mielipidemittausten perusteella romahtaneet.

Venäjän tavoite venäläistää Ukrainaa näkyy vahvasti myös Yhdysvaltojen 28-kohtaisessa rauhansuunnitelmassa, jossa mediatietojen perusteella näkyy vahvasti Venäjän kädenjälki.

Suunnitelmaan kuului muun muassa Venäjän näkökulmien huomioon ottaminen myös ukrainalaisissa kouluissa. Tämän olisi tarkoitus vähentää Ukrainan ja Venäjän välistä "rasismia ja ennakkoluuloja".

Rauhansuunnitelman mukaan Ukrainan myös käytännössä tulisi suojata venäjää puhuvien vähemmistöjen oikeudet ja hyväksyä Venäjän ortodoksisen kirkon toiminta maassa.

Yhdysvaltojen alkuperäistä 28-kohtaista rauhansuunnitelmaa on Ukrainan ja Euroopan valtioiden mukaan muokattu sittemmin huomattavasti Ukrainan ja Yhdysvaltojen välisissä neuvotteluissa.

Trumpin mukaan sopimusta on kuitenkin ainoastaan "hienosäädetty". Muutetuista kohdista ei ole tarkkaa tietoa.

Sopimuksen kiistakapuloista ja neuvotteluiden seuraavista askelista voi lukea lisää esimerkiksi täältä tai alla olevista linkeistä.

