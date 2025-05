Reuters: Putinilta uudet tiukemmat ehdot – yksi asia "kirjallisena"

Lähteiden mukaan Venäjän aluevaatimukset ovat "koventuneet".

Venäjän presidentti Vladimir Putin vaatii osana Ukrainan kanssa tehtävää rauhansopimusta merkittäviltä länsivalloilta "kirjallisen" vakuutuksen, ettei puolustusliitto Nato laajene itään.

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Nato sulkisi ovensa Ukrainan lisäksi myös Georgialta, Moldovalta ja muilta entisiltä Neuvostoliiton mailta.

Venäjä ei siis halua mahdollisen rauhansopimuksen olevan ainoastaan Venäjän ja Ukrainan välinen paperi.

Putinin rauhanehdoista kertovat kolme lähdettä uutistoimisto Reutersille. Venäjä ja Ukraina eivät kommentoineet Reutersin lähteiden väitteitä.

Venäjä vaatii lisäksi Ukrainan pysymistä puolueettomana, joidenkin pakotteiden poistamista, Venäjän jäädytettyjen varojen ainakin osittaista vapauttamista ja vakuutuksen siitä, että Ukrainassa asuvia venäjän puhujia suojellaan.

Viimeisintä ehtoa on pidetty merkkinä siitä, että Venäjä haluaa ainakin jonkinlaisen oikeuden osallistua Ukrainan sisäisiin asioihin. Näin ollen sen painoarvo onkin Ukrainan kannalta suurempi kuin miltä äkkiseltään voi näyttää.

Venäjän aluevaatimukset ovat nekin "koventuneet". Venäjä miehittää tällä hetkellä noin 20 prosenttia Ukrainasta.

"Ei hinnalla millä hyvänsä"

Venäläislähteen mukaan Putin on valmis rauhaa, mutta "ei hinnalla millä hyvänsä". Vastaavia väitteitä on medioiden Kreml-lähteiltä kuultu aiemminkin. Niiden on myös epäilty olevan pikemminkin viestintää kuin todellisia paljastuksia.

Keskusteltuaan puhelimitse Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kanssa sanoi Putin Venäjän ja Ukrainan työstävän listaa mahdollisista rauhanehdoista.

Venäjän mukaan se ei kykene arvioimaan, kuinka pitkään sen ehtojen luonnostelussa menee. Venäjä esitti aiemmin toukokuussa Turkissa tulitaukoehtonsa Ukrainalle, jonka mukaan ne olivat "todellisuudesta irrallaan".

Uusi hyökkäys?

Ukraina, Euroopan valtiot ja lukuisat asiantuntijat uskovat Venäjän vain pelaavan neuvotteluissa aikaa, jotta sen sotilaat voivat jatkaa hyökkäystään Itä-Ukrainassa.

Venäjä on ryhmittänyt 50 000 sotilasta Ukrainan Sumyn alueelle hyökkäysyritykseen, väittää Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Useat ukrainalaislähteet ovat väittäneet esimerkiksi Washington Postille Venäjän valmistelevan uutta merkittävää hyökkäysoperaatiota, jonka painopiste olisi Itä-Ukrainassa.

Kaikki muu, mukaan lukien siis Sumyn alueen hyökkäys, olisi hämäystä. Pääiskun keskeinen tavoite on Donetskin alueen Pokrovskin valtaus, ukrainalaiset uskovat.

Reutersin lähteen mukaan Kreml uskoo Venäjän pystyvän taistelemaan vielä vuosia, riippumatta siitä, millaisia pakotteita länsi sille mahdollisesti asettaa.

Eurooppa on toukokuussakin asettanut Venäjälle uusia pakotteita, mutta Ukraina on kuvaillut niitä toivottuja vaisummiksi.

Trump on yhdysvaltalaismedioiden mukaan turhautunut rauhanneuvotteluiden olemattomaan edistymiseen. Trump on uhannut Yhdysvaltojen lähtevän välittäjän paikalta, jos edistystä ei pian tapahdu.

