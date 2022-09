Putinilla oli kaksi mahdollisuutta pelastaa nahkansa, mutta menetti ne – asiantuntija: "Silloin Venäjän valta-asema olisi varmaan vahvistunut"

Ukrainan vastahyökkäys Venäjää vastaan on edennyt sellaisella nopeudella, että se on ajanut Venäjän joukot ahtaalle ja paniikkiin.

– Tilanne on huonompi Venäjän ja Kremlin näkökulmasta. Mutta niin huono se ei ole, että tässä voitaisiin tehdä ennusteita siitä, että Putinin valtakausi olisi tulossa nopeasti loppuunsa, sanoo Tuomas Forsberg, tutkijakollegiumin johtaja Helsingin yliopistosta.

– Vaikka valtaapitävät tekisivät virheitä, varsinkin kun kyse on yksinvaltiaasta, usein he kitkuttelevat siellä vallassa, jos selkeää vaihtoehtoa ei ole ja turvallisuuskoneistot ja sotilaat ovat valtaapitävän puolella.

"Uskottavuus menee"

Varsinkin Putinin lähipiiri on Forsbergin mukaan tullut ulos lausunnoilla, että tavoitteita tulee lisää, jos edellisiä ei saavuteta.

"Olisi voitu todeta, että tämä oli nyt tässä"

– Siinä vaiheessa, kun se oli edennyt jonkin verran, he olisivat voineet todeta, että nyt tämä oli tässä, olemme saavuttaneet maayhteyden Krimille ja nyt julistetaan voitto.

– Mutta nyt tämäkin vaihtoehto on Venäjän näkökulmasta menetetty. On vaikea sanoa, mikä on sellainen tyydyttävä ratkaisu, johon Venäjä voi tyytyä. Toistetaan, että sotaa ei voi hävitä, mutta eihän se ole mikään strategia.