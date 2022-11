Olisiko Venäjän hyökkäys Ukrainaan ollut estettävissä? Bellingcatissa mukana ollut erikoistutkija nostaa esiin lännen sotilaallisen tuen

Kivimäen mukaan on tärkeää, että tapaus on tutkittu länsimaisen oikeuskäytännön mukaisesti, vaikka kyseisiä henkilöitä tuskin koskaan saadaan tuomioitaan suorittamaan.

– On kerätty todistusaineisto ja näytetty toteen, ketkä ovat vastuussa teosta. Nämä henkilöt eivät ainakaan pysty liikkumaan vapaasti maailmalla tuon tekonsa ja tuomion jälkeen, Kivimäki sanoi.

Olisiko hyökkäys Ukrainaan ollut estettävissä?

– Vladimir Putinilla oli sellaisia vaatimuksia, että on vaikea nähdä, miten niistä olisi neuvottelemalla selvitty. Putin halusi käytännössä uudestaan etupiirijaon Eurooppaan, Kivimäki sanoi.

"Venäjä otti ison riskin"

Erikoistutkijan mukaan alusta asti oli selvää, että Venäjä haukkasi liian ison palan yrittäessään vallata koko Ukrainan, joka on Venäjän jälkeen pinta-alaltaan Euroopan suurin maa.

Tietysti myös Ukrainan valtavalla taistelutahdolla ja lännen aseavulla on ollut tässä sodassa iso merkitys. Venäjä teki virhearvion ajatellessaan, että nyt sen on mahdollista valloittaa Ukraina vielä, kun sen joukot eivät ole tarpeeksi koulutetut.

– Vuoden 2014 eli Krimin valtauksen jälkeen länsimaat ovat olleet läsnä Ukrainassa ja siellä on koulutettu sotilaita. Jos Venäjällä olisi kuitenkin tässä hyökkäyksessä ollut pienempi tavoite, se olisi voinut onnistua.

Venäjän tulevaisuus riippuu sotamenestyksestä

Jos tällä hetkellä katsoo venäläistä yhteiskuntaa kokonaisuutena, sillä on Kivimäen mukaan varsin heikot pitkän aikavälin näkymät.

– Valta on vahvasti keskittynyt, oppositio on marginalisoitu ja sen järjestäytymismahdollisuudet näyttävät aika huonoilta. Oppositio Venäjällä on lisäksi hyvin hajanainen.