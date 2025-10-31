



Putinia paenneet venäläiset joutuivat Trumpin hampaisiin Satoja Venäjän etnisten ryhmien edustajia uhkaa karkotus Donald Trumpin maahanmuuttopolitiikan vuoksi. AFP / Lehtikuva Julkaistu 31.10.2025 05:00 Anna Egutkina anna.egutkina@mtv.fi Monet Venäjän etniset vähemmistöt pakenivat syrjintää Yhdysvaltoihin. Nyt heitä uhkaa karkotus kotimaahansa. Satoja Venäjän alkuperäiskansojen ja etnisten vähemmistöryhmien edustajia on viime vuosina paennut Yhdysvaltoihin, kertoo The Moscow Times. He pakenivat kotimaastaan järjestelmällistä rotusyrjintää, jota heidän perheensä ovat kohdanneet Venäjällä sukupolvien ajan. Nyt nämä kaltoin kohdellut ihmiset ovat joutuneet Donald Trumpin maahanmuuttopolitiikan kohteeksi. Ainakin kymmeniä Venäjältä paenneita uhkaa karkotus Yhdysvalloista, arvioi The Moscow Times perheiden ja asianajajien haastattelujen perusteella. Nämä Venäjän alkuperäiskansat ja etniset vähemmistöt muodostavat huomattavan, mutta vaietun osan venäläisistä turvapaikanhakijoista, jotka kärsivät Yhdysvaltojen muuttuneesta maahanmuuttopolitiikasta. Oppositiomedia Meduzan





mukaan yhä useammat venäläiset, jotka luulivat onnistuneensa pakenemaan Vladimir Putinia, joutuvat nyt palaamaan vastoin tahtoaan. Kohtalona on vankila tai jopa kuolema.

Kiinniotto kesken työpäivän

Venäjän Burjatian tasavallasta kotoisin oleva Aleksander Bolohojev, 41, on asunut Yhdysvalloissa huhtikuusta 2022 lähtien ja työskennellyt kuorma-autonkuljettajana odottaessaan turvapaikkaa.

Hänet otettiin kiinni Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tulliviranomaisten (ICE) toimesta 23. syyskuuta Oklahomassa, kun hän oli töissä ajamassa kuorma-autoa.

– Hänen ei annettu edes ottaa puhelintaan, lompakkoaan tai muita henkilökohtaisia tavaroitaan autosta. Auto jäi lukitsemattomana paikalleen, kertoi The Moscow Timesille Bolohojevin ystävä Marina Hanhalajeva.

Hanhalajeva sai tietää Bolohojevin pidätyksestä oudosta Instagram-viestistä, jonka mies onnistui lähettämään.

Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriön alainen virasto ei vastannut The Moscow Timesin haastattelupyyntöön.

Karu kohtalo odottaa

Etniseen vähemmistöön kuuluva Bolohojev kertoi tulleensa Yhdysvaltoihin etsimään turvaa rotusyrjinnältä, jota hänen mongolilaisen etnisen ryhmänsä jäsenet kohtaavat huolimatta siitä, että he ovat Venäjän kansalaisia ja syntyneet esi-isiensä mailla.

Kun Yhdysvallat aloitti laajan maahanmuuttokampanjan, Bolohojevista tuli yksi monista alkuperäiskansan edustajista, jotka ovat nyt pidätettyinä ja joutuvat karkotettaviksi – prosessi, joka monille muistuttaa sitä syrjivää järjestelmää, josta he ovat paenneet.

Monille näistä ihmisistä paluu Venäjälle merkitsee kuolemantuomiota.

Mielenosoitus Donald Trumpin hallinnon maahanmuuttopolitiikkaa sekä Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tulliviranomaista (ICE) vastaan New Yorkissa helmikuussa 2025.AOP

Oppositiomedia Meduzan mukaan Bolohojev on jäsenenä Yhdysvalloissa toimivassa burjaattien itsenäisyysliikkeessä Tusgaar Buryaad – Mongolia, joka tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

– Jos Bolohojev karkotetaan takaisin Venäjälle, FSB (Venäjän turvallisuuspalvelu) odottaa häntä lentokentällä, sanoi Hanhalajeva The Moscow Timesille.

Tuhat venäläistä pidätyskeskuksissa

Bolohojevin tarina on samankaltainen kuin muut tarinat, joita The Moscow Times on kuullut viime viikkoina haastatellessaan Yhdysvalloissa pidätettyjä venäläisiä turvapaikanhakijoita.

Meduza kertoo lukuisista toisinajattelijoista, jotka joutuivat karkotetuiksi ja Putinin hallinnon eteen.

Viime heinäkuussa Yhdysvallat karkotti Permin aktivistin Leonid Melehinin, vaikka hänestä oli voimassa oleva pidätysmääräys kotimaassaan.

Melehin saapui Yhdysvaltoihin Meksikon kautta ja vietti kuukausia maahanmuuttoviranomaisten hallussa, ennen kuin hänen turvapaikkahakemuksensa hylättiin. Palattuaan Venäjälle viranomaiset pidättivät hänet välittömästi ja syyttivät häntä "terrorismin oikeuttamisesta" liittyen hänen vapaaehtoistyöhönsä edesmenneen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin puolesta.

Syyskuussa The New York Times julkaisi yksityiskohtaisen raportin Artjom Vovtsenkon karkottamisesta. Vovtshenko oli venäläinen rintamakarkuri, jolta evättiin turvapaikka Yhdysvalloista.

Hänet lähetettiin Egyptiin, jossa paikallinen poliisi pahoinpiteli hänet ja pakotti hänet Moskovaan lähtevään lentokoneeseen. Venäjän poliisi pidätti Vovtsenkon lentokentällä, ja hänen olinpaikastaan ei ole sen jälkeen saatu tietoja.

Aiemmin tässä kuussa Dmitri Valujev, venäläisen America for Democracy in Russia -järjestön johtaja, kertoi Deutsche Welle -lehdelle, että noin tuhat venäläistä kansalaista saattaa olla pidätettynä Yhdysvaltain maahanmuuttoviranomaisten pidätyskeskuksissa ja lisäsi, että karkotuksista kerrotaan usein viiveellä.