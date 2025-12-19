Yhdysvalloissa uhan alla ollut Tiktok näyttää päässeen pälkähästä.
Videopalvelu Tiktok on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen, jonka on määrä turvata palvelun toiminta Yhdysvalloissa.
Tiktokin toimitusjohtaja Shou Chew kertoo asiasta työntekijöille sisäisessä muistiossa, josta uutisoivat yhdysvaltalaismediat Bloomberg ja Axios.
Tiktokin toimitusjohtaja Shou Chew presidentti Donald Trumpin virkaanastujaisissa 20. tammikuuta 2025.
Muistion mukaan Tiktok ja sen kiinalainen omistaja ByteDance ovat hyväksyneet uuden yksikön, jonka pääsijoittajia ovat Oracle, Silver Lake ja Arabiemiraateissa perustettu teknologiarahasto MGX.
Oraclen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Larry Ellison on Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pitkäaikainen liittolainen.
Tiktokin toimitusjohtajan mukaan kolmannes nyt sovitusta hankkeesta tulee olemaan ByteDancen nykyisten sijoittajien omistuksessa ja lähes 20 prosenttia jää ByteDancen omistukseen.
Tiktok-kieltoa lykätty useita kertoja
Tiktokin jatko on ollut Yhdysvalloissa uhattuna sen jälkeen, kun kongressi sääti viime vuonna lyhytvideopalvelun kieltävän lain.
Kieltoa oli perusteltu kansallisella turvallisuudella. Päättäjiä oli huolestuttanut muun muassa se, että Tiktok kerää käyttäjistään runsaasti dataa, jota voitaisiin mahdollisesti käyttää Kiinan valtion vakoiluoperaatioissa.
Kiellosta päätettiin presidentti Joe Bidenin kaudella, ja sen oli määrä astua voimaan kuluvan vuoden tammikuussa. Trump on kuitenkin pidentänyt useaan otteeseen määräaikaa uuden järjestelyn mahdollistamiseksi.
Yhdysvaltalaismedioiden uutisoima sopimus vahvistaa pitkälti Valkoisen talon syyskuussa antaman ilmoituksen, jonka mukaan Kiinan kanssa oli päästy sopuun uudesta hankkeesta, joka täyttäisi vuoden 2024 lain vaatimukset.
Tiktokin toimitusjohtaja sanoo muistiossa, että sopimuksessa sovitulla uudella yksiköllä on kaupan toteutuessa Yhdysvalloissa vastuu muun muassa palvelun tietosuojasta, algoritmien turvallisuudesta sekä sisällön moderoinnista.