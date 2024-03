Näin Venäjä kohtelee kansalaisiaan – tarinat kertovat totalitarismista ja tukahdutetusta vastarinnasta

Muun muassa yhdysvaltalainen tietotoimisto Associated Press ja riippumaton venäläinen Mediazona ovat kertoneet Venäjän hallintoa uhmanneista tavallisista kansalaisista.

Runoilijan siteeraaminen vei eritysselliin

Mediazonan mukaan Venäjän vankiloissa on kymmeniä poliittisia naisvankeja. Yksi heistä on 18-vuotias Darja Kozyreva .

– He eivät sulje suutani. Ei olisi arvojeni mukaista olla hiljaa vain, koska niin on käsketty. Ehkä sanoillani ei ole vaikutusta, mutta ainakin omatuntoni on puhdas, Kozyreva sanoi Mediazonan haastattelussa.