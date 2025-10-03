Putin varoittaa seurauksista, jos Ukraina saa Yhdysvalloilta Tomahawk-ohjuksia.
Venäjän presidentti Vladimir Putin on varoittanut, että yhdysvaltalaisten Tomahawk-ohjusten toimittaminen Ukrainalle voisi johtaa aivan uuden luokan eskalaatioon.
Putinin mukaan ohjusten toimittaminen voisi myös heikentää Venäjän ja Yhdysvaltain jo entuudestaan tulehtuneita välejä.
Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance sanoi sunnuntaina uutiskanava Fox Newsille, että Yhdysvallat punnitsee pitkän kantaman Tomahawk-ohjusten toimittamista Ukrainalle.
Presidentti Donald Trump on aiemmin torjunut Ukrainan pyynnön Tomahawkeista.