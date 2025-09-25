Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei aio asettua enää ehdolle presidentinvaaleissa sen jälkeen kun Ukrainan sota on loppunut.

– Tavoitteenani on päättää sota, ei jatkaa presidenttinä, Zelenskyi sanoi Axios-uutispalvelun haastattelussa.

Zelenskyi uhkasi myös, että Kremlistä voi tulla tulevaisuudessa Ukrainan hyökkäysten kohde.

– Heidän on parasta selvittää, missä pommisuojat ovat, koska niitä he tulevat tarvitsemaan, jos eivät lopeta sotaa, Zelenskyi sanoi.

Ukrainan presidentti vakuutti kuitenkin, ettei Ukraina hyökkää siviilien kimppuun, "koska me emme ole terroristeja".

Zelenskyin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli hyväksynyt sen, että Ukraina voi jatkaa pitkän kantaman aseilla tekemiään iskuja Venäjän energiakohteisiin. Presidentit tapasivat New Yorkissa kuluvalla viikolla.