Trump kertoo keskustelleensa Zelenskyin kanssa ohjuksista puhelimitse lauantaina.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee varoittavansa Venäjän presidentti Vladimir Putinia Tomahawk-ohjusten lähettämisestä Ukrainaan.

Trumpin mukaan hän saattaa kertoa Putinille, että Yhdysvallat aikoo lähettää Tomahawk-risteilyohjuksia Ukrainalle, jos Venäjä ei lopeta hyökkäystään.

– Saatan puhua hänen kanssaan. Saatan sanoa että "kuule, jos tähän sotaan ei saada sopua, lähetän heille Tomahawkeja", Trump sanoi toimittajille Yhdysvaltain presidentin Air Force One -lentokoneessa matkalla Lähi-itään.

Trump sanoi, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli pyytänyt Tomahawkeja heidän puhelinkeskustelunsa yhteydessä lauantaina.

– Tomahawkit ovat uusi askel aggressiossa. Haluavatko he (venäläiset) Tomahawkeja omaan suuntaansa? En usko, että haluavat, Trump lisäsi.

Trumpin on kerrottu alkaneen harkita pitkän kantaman iskuihin sopivien ohjusten lähettämistä Ukrainaan sen jälkeen, kun hänen elokuun tapaamisensa Putinin kanssa Alaskassa ei tuottanut toivottua rauhansopimusta.

Putin on varoittanut, että Tomahawkien toimittaminen Ukrainalle heikentäisi Yhdysvaltain ja Venäjän välisiä suhteita.