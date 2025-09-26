Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on pyytänyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilta Tomahawk-risteilyohjuksia, jotta Venäjän presidentti Vladimir Putin saataisiin pakotettua rauhaan.
Asiasta uutisoi Axios.
Pyyntö esitettiin Zelenskyin ja Trumpin tapaamisessa YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Uutisessa siteerataan ukrainalaista virkamiestä ja toista lähdettä, joka liittyy presidenttien tapaamiseen.
Tomahawkien avulla Ukraina kykenisi tekemään iskuja jopa Moskovaan asti.
Zelenskyi kertoi Axiosille erillisessä, keskiviikkona annetussa haastattelussa, että hän oli pyytänyt pitkän kantaman aseita.
Tomahawk -ohjus kykenee kuljettamaan yli 450 kilon räjähdekuorman 880 kilometrin tuntivauhdilla. Tomahawkia käytettiin ensimmäisen kerran Desert Storm -operaatiossa (Suom. Aavikkomyrsky) vuonna 1991. Ohjus lentää lähellä maanpintaa välttääkseen tutkahavainnot.
Juttua päivitetty kello 20.44. Tomahawk-ohjuksen tiedoilla.