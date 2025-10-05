Venäjän presidentti Vladimir Putin on kommentoinut suorasanaisesti suunnitelmia, joiden mukaan Ukrainalle voitaisiin toimittaa yhdysvaltalaisia Tomahawk -ohjuksia.
Putinin mukaan tällainen toiminta tuhoisi Venäjän ja Yhdysvaltain väliset suhteet. Aiheesta uutisoi uutistoimisto Reuters.
– Tämä tulee johtamaan väliemme tuhoutumiseen tai ainakin suhteissa näkyneiden positiivisten vivahteiden tuhoutumiseen, Putin toteaa.
Putin varoitti jo perjantaina, että Tomahawk-ohjusten toimittaminen Ukrainalle voisi johtaa aivan uuden luokan eskalaatioon.