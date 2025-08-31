Putin matkusti Kiinaan – Kim Jong-un suuntaamassa Pekingiin: Tästä on kyse

Shanghain yhteistyöjärjestön kokoukseen odotetaan johtajia yli 20 maasta.
Venäjän presidentti Vladimir Putin osallistuu tänään Kiinassa Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) kokoukseen. Kiinan valtionmedia kertoi varhain tänään Suomen aikaa, että Putin oli laskeutunut Kiinan pohjoisosassa sijaitsevaan Tianjiniin.
Tianjinissa järjestettävää kokousta isännöi Kiinan presidentti Xi Jinping. Kokous jatkuu maanantaihin asti.
Putin sanoi Kiinan valtiollisen uutistoimiston Xinhuan lauantaina julkaisemassa haastattelussa, että kokous vahvistaa SCO:n kykyä vastata nykyajan haasteisiin ja uhkiin sekä lujittaa solidaarisuutta jaetulla Euraasian alueella.
– Kaikki tämä auttaa muokkaamaan oikeudenmukaisempaa moninapaista maailmanjärjestystä, Putin sanoi Xinhuan mukaan.
Kyse on Shanghain yhteistyöjärjestön suurimmasta kokoontumisesta sitten sen perustamisen. Kokoukseen osallistuu johtajia myös muista yhteistyöjärjestön maista eli Intiasta, Pakistanista, Iranista ja Keski-Aasian entisistä neuvostotasavalloista.
Paikalla on johtajia kaikkiaan yli 20 maasta, muun muassa Intian pääministeri Narendra Modi ja SCO:n yhteistyövaltio Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan. Kiina on pyrkinyt nostamaan Shanghain yhteistyöjärjestöä vastapainona länsimaiden johtamille liittoumille, kuten sotilasliitto Natolle.
Kutsuvieraat on kutsuttu myös Pekingissä keskiviikkona järjestettävään sotilasparaatiin, joka juhlistaa toisen maailmansodan loppumista ja Japanin sotatoimien päättymistä Kiinassa. Sotilasparaati järjestetään toisen maailmansodan päättymisen 80. vuosipäivänä. Paraatissa muun muassa esitellään Kiinan uusinta sotakalustoa.
Paraatiin osallistuu myös Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un. Pohjois-Korean johtaja vieraili Kiinassa edellisen kerran tammikuussa 2019 keskustelemassa presidentti Xin kanssa.