Leipää, sirkushuveja ja poliitikot vaihtoon. Tämä on Putinin taktiikka venäläisten kasvavan tyytymättömyyden kitkemiseksi.

Kremlissä on alettu keskustella siitä, että kansan keskuudessa epäsuosittuja poliitikoita pitää korvata ennen syyskuussa 2026 pidettäviä Venäjän duuman vaaleja.

Asiasta kertoivat oppositiomedia Meduzalle kaksi presidentin hallintoa lähellä olevaa henkilöä ja Kremlissä työskentelevä politiikan asiantuntija

Näin Vladimir Putinin hallinnon sisäpoliittisen ryhmän virkamiehet toivovat Meduzan mukaan voivansa vähentää venäläisten tyytymättömyyttä viime aikoina tehtyihin päätöksiin, kuten arvonlisäveron korottamiseen 20 prosentista 22 prosenttiin ja pienyritysten verotuksen kiristämiseen.

Lisäksi presidentin kansliassa ymmärretään, että "venäläiset ovat kyllästyneet sotaan ja odottavat neuvotteluja", kertoo presidentin kanslian nimettömänä pysyttelevä lähde keskustelussa Meduzan kanssa.

Virkamiesten erottamisilla pyritään kääntämään venäläisten huomio epämieluisista aiheista.

Kansa juhlii, Kreml riemuitsee

Paikallisviranomaiset herättävät yleensä enemmän tyytymättömyyttä kuin liittovaltion viranomaiset, selitti Meduzan lähde, joka on lähellä presidentin hallinnon poliittista ydintä.

– Presidentille on yksinkertaisesti vaarallista esittää valituksia. Kaikki [venäläiset] eivät tunne [liittovaltion] ministereitä. Mutta kuvernööri on hyvin näkyvillä, lähde kertoo.

Meduzan keskustelukumppanin mukaan paikallishallintoa koskevan lain hyväksymisen jälkeen kuvernöörit ovat käytännössä täysin vastuussa alueellaan tapahtuvista asioista.

– Jos liikenne, kunnallispalvelut tai tiet ovat huonossa kunnossa – ja nämä ovat asioita, jotka ärsyttävät joka päivä – syyllinen on kansan mielestä kuvernööri, ei Putin, Meduzan haastattelukumppani selittää.

Epäsuositun kuvernöörin eroaminen on yleensä todellinen juhla kyseisellä alueella.

– On ollut tapauksia, joissa kansa on kokoontunut ja ampunut ilotulitteita, kun epäsuosittu alueen kuvernööri on eronnut, joten eroaminen toimii aina jonkin aikaa Kremlin eduksi, lähde huomauttaa.

Lisää tukea sotilaille

Putin tarjoilee lisäksi kansalle rahallista tukea. Venäjän valtiovarainministeriö ehdottaa liikenne- ja maaverohelpotusten myöntämistä lapsiperheille ja "Ukrainan erikoisoperaatioon" eli Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan osallistuville sekä heidän perheenjäsenilleen.

Valtiovarainministeriön asiakirjoissa todetaan, että ehdotettujen verohelpotusten tarkoituksena on tarjota kohdennettua apua lapsiperheiden lisäksi myös Ukrainan sotaan osallistuville ja heidän perheilleen.