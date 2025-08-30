Vedättääkö Putin Trumpia? Näin vastaa Valkoinen talo

Ranskan Macronin mukaan Putin on vedättänyt jälleen Trumpia, jos ei suostu tapaamiseen sovitussa aikarajassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump työskentelee yhä Venäjän ja Ukrainan johtajien välisen tapaamisen järjestämiseksi, sanoo Valkoisen talon edustaja uutistoimisto AFP:lle.

Nimettömänä puhuneen virkamiehen mukaan Trump jatkaa yhteydenpitoa Ukrainan ja Venäjän viranomaisiin, jotta kahdenvälinen tapaaminen saataisiin järjestymään.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi perjantaina, että Venäjälle on luvassa lisäpakotteita, jos tapaaminen ei onnistu. Hän ilmaisi kuitenkin olevansa toiveikas Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin mahdollisen tapaamisen suhteen.

– Mutta jos Putin ei noudata sovittua aikarajaa ja suostu tapaamiseen Zelenskyin kanssa ensi maanantaihin mennessä, on Putin tällöin jälleen vedättänyt Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia, Macron lisäsi.

Macron varoitti lisäksi, että Putinilla on tapana sanoa kansainvälisissä neuvotteluissa yhtä ja toimia sitten toisin.

Valkoinen talo kiisti vedätyksen

Valkoisen talon varakansliapäällikkö Stephen Miller torjui ajatuksen siitä, että Putin olisi vedättänyt Trumpia.

– Niin absurdi kysymys, Miller vastasi, kun AFP:n toimittaja kysyi häneltä Macronin kommenteista.

– Yksikään presidentti historiassa ei ole tehnyt enempää rauhan edistämiseksi -- hän (Trump) työskentelee päättäväisesti tappamisen lopettamiseksi, ja se on asia, jota kaikkien maailmassa pitäisi juhlia, Miller sanoi.

Trump tapasi Putinin Alaskassa aiemmin tässä kuussa, minkä jälkeen hän isännöi Zelenskyiä ja eurooppalaisia johtajia Valkoisessa talossa viime viikolla. Trump sanoi tapaamisten jälkeen, että hän on järjestämässä kahdenvälisiä keskusteluja Zelenskyin ja Putinin välille.

Venäjän lausunnot ovat kylväneet epävarmuutta tapaamisen onnistumisen ympärille.

Venäjä sanoi keskiviikkona, ettei Putinin ja Zelenskyin tapaamisesta ole vieläkään sovittu mitään. Kremlin mukaan mahdollinen tapaaminen vaatisi runsaasti valmistelua.

– Kaikki huippu- tai ylätason tapaamiset on valmisteltava huolellisesti, jotta ne olisivat tehokkaita, Kremlin edustaja Dmitri Peskov perusteli.