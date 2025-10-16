Sadat nuoret venäläiset kokoontuivat Pietariin laulamaan kiellettyä kappaletta, joka vaatii Putinin hallinnon loppua.

Musiikkiopiston opiskelija Diana Loginova, 18, pidätettiin "ulkomaisten agenttien" laulujen esittämisestä Pietarin kaduilla. Loginovan bändi oli kerännyt satoja nuoria Pietarin kaduille laulamaan Venäjän hallinnon vastaisia lauluja.

18-vuotias Loginova käyttää taiteilijanimeä Naoko. Venäläismedian mukaan Naoko vietiin poliisiasemalle sen jälkeen, kun hän oli esittänyt kaduilla Stop Time -yhtyeen kanssa kappaleita, joiden esittäjät on Venäjällä määritelty ulkomaisiksi agenteiksi.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Suomessa Helsingin Sanomat.

Oppositiomedia Meduzan tietojen mukaan Naokon lisäksi pidätettiin myös bändin kitaristi ja rumpali, mutta he pääsivät pian vapaaksi.

Laulaja on edelleen pidätettynä eikä toistaiseksi ole tietoa siitä, millainen tuomio häntä mahdollisesti uhkaa. Hyvällä tuurilla nuori nainen selviää sakoilla ja huonolla tuurilla hän voi saada tuomion esimerkiksi maanpetoksesta.

Venäjällä tuomiot maanpetoksesta ovat viime vuosina yleistyneet ja koventuneet. Venäjä on käyttänyt oikeusjärjestelmäänsä systemaattisesti vaimentamaan sotaa ja presidentin hallintoa vastustavia ääniä Ukrainan sodan alusta alkaen.

"Antaa vaarin vapista"

Video esityksestä Pietarin keskustassa, jossa muusikot esittivät yhdessä kuulijoiden kanssa Noize MC:n kappaleen, levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa. Videolla väkijoukko laulaa kappaletta Kooperativ Lebedinoje ozero eli Osuuskunta Joutsenlampi.

Laulun nimi ei suinkaan ole sattumanvaraisesti valittu, vaan baletti "Joutsenlampi" yhdistetään populaarikulttuurissa Neuvostoliiton johtajien kuolemaan tai vallankaappausyrityksiin Moskovassa.

Toukokuussa Venäjällä kiellettiin Osuuskunta Joutsenlampi -kappaleen levittäminen.

Pietarin Primorskin alueellinen tuomioistuin katsoi, että laulussa ”voi olla merkkejä vihamielisen asenteen perustelusta ja oikeuttamisesta”. Lisäksi kappale "on haitallinen alaikäisille ja voi vahingoittaa lasten moraalista ja eettistä kehitystä", tuomioistuin perusteli.

Maanpaossa elävän, Ukrainaa kannattavan räppärin Noize MC:n kappaleen sanoitukset ovat Venäjän presidentin Vladimir Putinin vastaisia.

"Maani on noussut polviltaan koko negatiiviseen pituuteensa. En ole samaa mieltä mistään, tässä on vastaukseni kysymykseen, jota et esittänyt. Antaa vaarin vapista pelosta", Osuuskunta Joutsenlampi -kappaleessa lauletaan viitaten Putiniin.

"Kun tsaari kuolee, tanssimme taas", bändin toisessa kappaleessa lauletaan.

Voit katso Osuuskunta Joutsenlampi -kappaleen Youtubesta.