Venäjän turvallisuuspalvelu FSB syyttää Iso-Britanniaa siitä, että se auttaa Ukrainaa toteuttamaan iskuja Venäjää vastaan.
FSB:n Aleksandr Bortnikov väitti IVY-maiden (Itsenäisten valtioiden yhteisö) turvallisuusviranomaisten kokouksessa, että Ukraina olisi toteuttanut "terrori- ja sabotaasitekoja Venäjällä brittiläisten erikoispalvelujen suojeluksessa", kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS.
Uzbekistanin Samarkandissa vierailleen Bortnikovin mukaan esimerkiksi Operaatio Hämähäkinverkoksi kutsuttu drooni-iskujen sarja Venäjän selustassa olleisiin pommikoneisiin olisi ollut osaltaan Britannian tiedustelupalvelujen auttama.
– Britannian asevoimien erikoisyksiköt osallistuvat suoriin taistelutoimiin, Bortnikov sanoi.
FSB väittää: Kaasuputki vaarassa
FSB-johtajan mukaan Venäjän turvallisuuspalvelulla olisi tietoa, että Britannia ja Ukraina valmistelisivat yhteisvoimin sabotaasi-iskua Turkstream-kaasuputkeen.
Turkstream virtaa Venäjältä Turkkiin Mustanmeren lävitse. Maakaasun vienti Venäjältä Turkkiin on jatkunut täysin normaalisti Ukrainan sodasta huolimatta.
FSB:n johtajan syytökset tulevat aikana, jolloin Naton ja Venäjän väliset jännitteet ovat kasvussa. Samoihin aikoihin myös Yhdysvallat on painostanut Euroopan liittolaismaitaan lopettamaan venäläisen öljyn ja kaasun tuomisen.
Venäjän tiedustelupalvelut ovat syyttäneet säännöllisesti Britannniaa ja muita Euroopan maita vihamielisistä toimista maata vastaan. Venäjä esimerkiksi katsoo sotivansa Ukrainassa länttä vastaan, mitä se on perustellut erityisesti lännen Ukrainalle antamalla aseavulla sekä erilaisissa salaliittoteorioilla.