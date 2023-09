Purra haluaisi poistaa lapsilisät hyvätuloisilta – Veronmaksat ja SAK: Näpit irti

Purran mukaan hallituksen on ”hyvin todennäköisesti” sovittava lisää leikkauksia ja veronkiristyksiä, jotta hallitusohjelman tavoite velanoton vähentämisestä voidaan saavuttaa.

Purra painottaa Helsingin Sanimien haastattelussa, ettei hallituksessa ole vielä sovittu lisäsäästöjen tarpeesta. Kyse on siis toistaiseksi hänen omasta näkemyksestään.

"Yllättävä esiintulo"

Lehtisen mukaan on ”kiinnostavaa”, että yhtäkkiä puhutaankin jatkosta.

– Budjettiriihessä sovitaan vuoden 2024 asioista ja niiden osalta me aika hyvin tiedämme, mitä tapahtuu. Ja se on tavallisille palkansaajille, ja tavallisille eläkkeensaajillekin, yllättävän vähän. Eläkkeensaajatkin saavat ihan normaalit indeksit, ja verotus tulee pysymään suunnilleen nykytasolla.

– Eli ensi vuosi on aika tasaisen näköinen, mutta jatkoon tuli uusia kysymysmerkkejä, kun Riikka Purra avasi keskustelun lisätoimista. Se tarkoittaa sitä, että hallitusohjelmaa mietittäisiin vähän uudestaan.

SAK ja Veronmaksajat: Lapsilisät pidettävä nykyisellään

SAK:n yhteiskuntavaikuttamisen päällikön Niko Pankan mukaan lähtökohta sosiaali- ja perhepolitiikasta puhuttaessa on se, että tukia jaetaan myös arvopohjaisesti.

– Eli että kaikki ei perustu puhtaasti tulotasoon. Meillä on tärkeä edistää sellaista perhepolitiikkaa, joka kannustaa perheen perustamiseen Suomessa.

– Siinähän on sellainen universaali pointti, että jos lasten vanhemmilla on tuloja, he maksavat niistä progressiivisia veroja ja rahoittavat sitä kautta. Eli miksi sitten panna lapsilisäänkin progressio? Onko meillä joka ikisessä etuudessa progressiivinen elementti, joka sitten vain kasautuu? Lehtinen kysyy.