Verotuksesta apua inflaatioon? Asiantuntijat: Näihin kahteen ei pidä koskea

– Tehokkain tapa vaikuttaa palkansaajien nettoansioiden ostovoimaan on tuloverotuksen keventäminen.

Myös valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on sanonut, että ansiotulojen verojen kevennys on varsin varteenotettava vaihtoehto inflaation hillitsemiselle. Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan alentamista on harkittava.