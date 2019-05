Ei SAK:n veromalli niin huono ollut, sanoo asiantuntija: "Jos veroja on pakko kiristää ja meillä on punertava hallitus, niin tyhmempiäkin tapoja siihen voisi olla"

Hallituksen täytyy varautua maailmantalouden taantumaan

Pursiaisen mukaan hallituksen on varauduttava siihen, ettei nykyinen hyvä taloustilanne jatku koko hallituskautta. Taloustilanne on suorastaan hallituksen kohtalonkysymys.

– Pääministerinä oleminen ja hallituksen johtaminen on paljon mukavampaa nousu- kuin laskusuhdanteen aikana. Tulevan hallituksen koetinkivi on selvästi se, että mitä tapahtuu, jos maailmantalous menee taantumaan ja Suomen talous siinä mukana.

– Yksi tapa on säästää rahaa, että sitä on käytettävissä tarvittaessa elvytykseen tai sosiaaliturvamenojen nousuun. Toinen tapa varautua on tehdä sellaisia työmarkkina- ja sosiaaliturvauudistuksia, että Suomi pystyy taloutena ottamaan vastaan ne iskut, joita mahdollisesti on tulossa.

"Hallitus näyttää perinteiseltä elvyttäjältä"

"Ei se ainakaan minua täyttänyt kauhulla"

– Ei se nyt SAK:n veromalliksi niin huono ollut. Jos veroja on pakko kiristää ja meillä on punertava hallitus, niin tyhmempiäkin tapoja siihen voisi olla. Itse en lähtisi kiristämään veroja, mutta it’s just me. Minua tämä SAK:n veromalli ei täyttänyt kauhulla, se perustui kuitenkin jotenkin hyvän verotuksen periaatteeseen. Tietysti peruskysymys on, pitääkö veroja korottaa lainkaan. Siinä olen ehkä SAK:n kanssa vähän eri linjoilla, Pursiainen sanoo.