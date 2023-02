Li Andersson korkeakoulutettujen osuuden nostamisesta: "Vaikea saavuttaa määräajassa"

– Heitellään sopeutusta tuolta ja sopeutusta täältä miljardien edestä, mutta sitä ei sanota, että esimerkiksi 500 miljoonan euron leikkaus yleiseen asumistukeen laskisi tukea saavan kotitalouden kuten yksinhuoltajaperheen tuloja keskimäärin 110 euroa kuukaudessa. Se on raju leikkaus pienituloisille tällaisessa tilanteessa, jossa nyt ollaan, Andersson sanoo STT:n puheenjohtajahaastattelussa.

Hän huomauttaa, että Suomessa on jo ennen elinkustannusten nousua ollut myös palkansaajia, joiden palkka ei riitä elämiseen ja jotka joutuvat paikkaamaan sitä sosiaaliturvalla, yleensä asumistuella tai toimeentulotuella.

Vasemmistoliitto katsoo, että kolme miljardia euroa on mahdollista sopeuttaa ilman, että leikataan koulutuksesta, sosiaaliturvasta tai sosiaali- ja terveyspalveluista.

– Lähdemme siitä, että veroaukkoja pitää tilkitä ja verovälttelyyn puuttua. Listassamme on muun muassa veronmaksusta vapautettujen yhteisöjen lähdevero osinkotuloille, mikä koskisi myös ammattiyhdistysliikettä.

Indeksikorotuksista pidettävä kiinni

Anderssonin mielestä leikkauksia tärkeämpää olisi kehittää sosiaaliturvaa sekä siirtää niin sanotut kiky-maksut takaisin työnantajien maksettavaksi. Toisaalta asumismenojen hillitsemiseksi keskeistä on satsata riittävään kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoon.

Indeksikorotuksista kiinnipitäminen täysimääräisesti on hänen mielestään välttämätöntä köyhyyden torjumisen näkökulmasta.

– Oikeistopuolueet esittävät indeksijarrua, mikä tarkoittaisi, että ei annettaisi indeksien korottaa esimerkiksi sosiaaliturvaa täysimääräisesti tässä tilanteessa. Hinnat siis nousisivat, mutta sosiaaliturva ei. Kyse on tosiasiassa leikkauksesta.

Kokoomuksen kanssa yhteistäkin

Kokoomus toistuu Anderssonin puheissa usein esimerkeissä siitä, mitä ainakaan ei tule ensi hallituskaudella tehdä. Yksi yhteinen tavoite puolueilla kuitenkin ainakin on: korkeakoulutettujen osuuden nostaminen 50 prosenttiin työikäisistä vuoteen 2030 mennessä.

Opetusministerinä toimivan Anderssonin mukaan tavoitteen saavuttaminen määräaikaan mennessä on kuitenkin varsin vaikeaa.

– Tutkinnon suorittaminen vaatii aikaa, ja nyt on jo vuosi 2023. Sanoisin, että käytännössä tavoite on mahdollista saavuttaa viimeistään vuonna 2035.

SDP:n tavoite on vielä kunnianhimoisempi, 60 prosenttia.

Korkeakoulutettuja on nyt Suomessa noin 40 prosenttia 25–64-vuotiaista. Määrä on pysynyt suunnilleen samana koko 2000-luvun. Suurin osa kilpailijamaista on kirinyt ohi.