Tämä kaikki Turun epäillyistä murhista tiedetään: Epäillyllä useita tekovälineitä, antautui sovinnolla rappukäytävässä

– En tarkemmin avaa tässä vaiheessa tekotapaa, mutta tekovälineitä on tosiaan useampia kuin yksi ampuma-ase. Osittain on vielä selvityksessä, mitä kaikkea väkivaltaa teoissa on käytetty. Epäillyn kuulusteluja jatketaan jälleen tunnin kuluttua, tutkinnanjohtaja kertoi noin puoli yhden aikaan alkuiltapäivästä MTV Uutisille.

Ammuskelua useassa kohtaa

Rikospaikka on Pernon Paavolankadulla sijaitseva kerrostalo, joka Turun kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön verkkosivutietojen perusteella on kaupungin vuokrakäytössä.

– Voi sanoa, että ammuskelua on ollut useassa eri paikassa, mutta en pysty sen enempää täsmentämään, mitä missäkin on tarkelleen tapahtunut. Olemme kuulustelujen jälkeen taas viisaampia.

– On selvää, että tuollainen tapahtuma aamuyöstä herättää ihmisten mielenkiinnon. Meillä on paljon todistajia ja silminnäkijöitä kuultavana. Olemme myös päässeet kuulemaan sairaalaan joutunutta henkilöä, joka joutui murhan yrityksen kohteeksi. Hän on vakavasti loukkaantunut, mutta hänen tilansa on kuitenkin vakaa, Paaer sanoo.