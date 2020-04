Puopolon kolumni: Viranomaiset tekevät virheen, kun eivät suosittele kansalaisille kasvomaskeja

Se on virhe siksi, että valtaosa ihmisistä suhtautuu viranomaissuosituksiin kuin lakiin, ja nyt valittu linja johtaa käytännössä maskien käyttämättömyyteen.

Perustelut ilman perusteita

Viranomaiset perustelevat, miksi eivät suosittele maskeja, mutta perustelut eivät vakuuta. Tässä on tiedotteen viisi keskeistä väittämää ja se, mikä niissä on pielessä.

1. Kasvosuojien käytön tueksi ei ole riittävästi tieteellistä näyttöä.

Mitä on ”riittävä” tieteellinen näyttö? Riittävää on se, mikä riittäväksi päätetään.

Muutama viikko sitten USA:n tartuntatautivirasto (CDC) muutti ohjeistustaan ja nyt sen sivuilla sanotaan: ”Uusien tutkimusten valossa merkittävä osa kantajista on oireettomia, mutta he tartuttavat muita. Tämän uuden näytön vuoksi CDC suosittelee kankaisen kasvomaskin käyttöä aina, kun sosiaalisen etäisyyden pitäminen on vaikeaa.”