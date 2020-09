Eeva Lehtimäen kommentti: Nyt loppuu se mussutus – maskit naamalle ja sassiin!

Pääkaupunkiseutu on jo koronan kiihtymisvaiheessa ja moni alue tautiryppäineen on menossa kohti huonompaa tautitilannetta. Siitä huolimatta Suomessa on ajauduttu kummalliseen asemasotavaiheeseen kasvomaskien kanssa, kirjoittaa MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki.