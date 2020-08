Kommentti: Maskisuosituksen uskottavuutta himmentää vahvan näytön puute – uskooko THL:n Salminen itsekään niiden tehoon?

Alkuun haluan todeta, että tämä kirjoitus ei ole kritiikki THL:n Mika Salmista kohtaan, vaan päinvastoin tarkoitus on pohtia sitä, mitä Salminen sanoo. Sillä Salminen tietää maskeihinkin liittyvistä asioista varsin paljon.

Salminen sanoi torstain infossa muun muassa, että "...pitää myöntää, että se näyttö maskien toiminnasta ei ole mitenkään kovin vahvaa..." ja että "...tässä tilanteessa pienetkin lisäykset keinovalikoimaan ovat perusteltuja" ja että "...toki on tullut jonkin verran näyttöä sitten myös – ei mitenkään kovin vahvaa tai kontrolloitua – mutta kuitenkin sellaisia anekdoottisia tapauskuvauksia, jossa kuitenkin tämä arvio on kääntynyt siihen suuntaan, että tässä vaiheessa tämäkin keino on järkevää käyttöön ottaa".