Saksan liittopresidentti saapui yllättäen Ukrainaan, venäläiset häiritsevät viestiliikennettä Hersonissa – MTV seuraa sotaa

Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier on saapunut yllätysvierailulle Ukrainaan tänään. Reutersin mukaan liittopresidentin on määrä tavata Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiy. (Reuters)

Asiasta raportoi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Ajatushautomon mukaan Hersonin kaupungin internetyhteydet olisivat katkenneet viimeistään toissa päivänä. Venäläismiehittäjät ovat myös valmistelleet aluetta Ukrainan hyökkäystä varten.