Puolustusvoimien ex-komentaja Ukrainan sodan jatkosta: Yhden rajan ylitystä "jopa Venäjän valtionjohdon on vaikea selittää menestykseksi"

Myöhemmin uutiset vahvistettiin todeksi. Kaikkiaan Ukraina on valloittanut takaisin ainakin 3 000 neliökilometriä Koillis-Ukrainan Harkovan alueella ja Etelä-Ukrainan Hersonin seudulla.

Ensimmäinen merkittävä hyökkäys

– Ukraina on käynyt puolustustaistelua useita kuukausia ja ukrainalaiset ovat tuskailleet sitä, ettei heillä ole raskaampaa aseistusta, jolla kyettäisiin hyökkäykseen. Nyt sitä on näköjään saatu riittävästi, koska ensimmäinen ukrainalaisten tekemä merkittävä hyökkäys on käynnissä.