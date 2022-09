Suomalaisasiantuntija: Venäjän armeija on yllätetty täysin ja se voi luovuttaa omalla tavallaan – "Siellä paetaan, ei vetäydytä"

Sotilasasiantuntija, everstiluutnantti evp. Juhani Pihlajamaa katsoo viime päivien tilanteen näyttäneen selkeästi, että Venäjän hyökkäyssodassa aloite on nyt pitkän asemasotavaiheen jälkeen siirtynyt Ukrainalle.

Esimerkiksi Ukrainan ilmoitus alueiden takaisinvaltaamisesta on Pihlajamaan mukaan merkittävä. Vaikka alue ei olekaan erityisen suuri, se sisältää Venäjän joukkojen logistiikan kannalta strategisesti tärkeitä alueita.

– Venäjän asevoimien toiminta vaikeutuu merkittävästi laajemmallakin alueella kuin mitä nyt on vallattu. Eli sinällään sen merkitys on tätä neliökilometrimäärää suurempi. Ja toki se on Ukrainan asevoimien moraalin kannalta vahvistava ja Venäjän asevoimien kannalta heikentävä.