Venäjän puolustusvoimat: Alasammutun ukrainalaislennokin osat tappoivat kolme sotilasta Venäjän Engelsin lentotukikohdassa

Ukraina aikoo vaatia, että Venäjältä poistetaan pysyvä jäsenyys YK:n turvallisuusneuvostossa

Kuleban mukaan kysymys on siitä, onko Venäjällä oikeus toimia turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä ja ylipäänsä Yhdistyneissä kansakunnissa. Ukrainan vastaus kysymykseen on "ei ole".

YK:n turvallisuusneuvostossa on 15 jäsenvaltiota, joista viidellä on neuvostossa pysyvä paikka. Pysyvillä jäsenvaltioilla on veto-oikeus turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin.